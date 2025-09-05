menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Andreas Pereira, do Palmeiras, é convocado pela Seleção Brasileira

Andreas foi chamado nesta sexta-feira, dia 5 de setembro

Andreas Pereira - Seleção Brasileira
imagem cameraAndreas foi a contratação mais recente do Palmeiras (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Coelho Palhares
São Paulo (SP)
Dia 05/09/2025
13:39
  • Matéria
  • Mais Notícias

O meio-campista Andreas Pereira foi convocado nesta sexta-feira (5) por Carlo Ancelotti para integrar a Seleção Brasileira. O jogador será opção para o jogo contra a Bolívia, que acontece pela última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

O atleta foi chamado para substituir Kaio Jorge, cortado da lista após sofrer uma lesão muscular no jogo contra o Chile.

Ancelotti decidiu reforçar o meio-campo da Seleção Brasileira diante da suspensão de Casemiro. Para isso, convocou Andreas Pereira, que se apresentará já neste sábado, quando o grupo retoma os treinos de olho no confronto com a Bolívia.

Embora ainda não tenha estreado oficialmente pelo Palmeiras, Andreas vinha sendo monitorado pelo treinador, inclusive integrando a convocação anterior, contra Equador e Paraguai.

No setor ofensivo, a baixa de Kaio Jorge, cortado por lesão, deixa Richarlison e João Pedro como principais alternativas.

Andreas Pereira - Seleção Brasileira
Andreas Pereira vai se apresentar com a Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Negociação entre Palmeiras e Andreas Pereira

Andreas Pereira foi o décimo segundo atleta apresentado em 2025 e encerrou as movimentações do Palmeiras na última janela de transferências. Ao todo, a diretoria alviverde desembolsou 10 milhões de euros fixos pelo brasileiro.

O meia chega para suprir a saída de Richard Ríos, que se transferiu ao Benfica, de Portugal, ao término do Mundial. Aos 29 anos, o atleta assinou contrato válido até dezembro de 2028.

Jogadores convocados nesta Data Fifa

  1. Flaco López (atacante) - Argentina
  2. Gustavo Gómez (zagueiro) - Paraguai
  3. Ramón Sosa (atacante) - Paraguai
  4. Piquerez (lateral-esquerdo) - Uruguai
  5. Emiliano Martínez (volante) - Uruguai
  6. Andreas Pereira (meia) - Palmeiras

