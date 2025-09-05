Andreas Pereira, do Palmeiras, é convocado pela Seleção Brasileira
Andreas foi chamado nesta sexta-feira, dia 5 de setembro
O meio-campista Andreas Pereira foi convocado nesta sexta-feira (5) por Carlo Ancelotti para integrar a Seleção Brasileira. O jogador será opção para o jogo contra a Bolívia, que acontece pela última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.
O atleta foi chamado para substituir Kaio Jorge, cortado da lista após sofrer uma lesão muscular no jogo contra o Chile.
Ancelotti decidiu reforçar o meio-campo da Seleção Brasileira diante da suspensão de Casemiro. Para isso, convocou Andreas Pereira, que se apresentará já neste sábado, quando o grupo retoma os treinos de olho no confronto com a Bolívia.
Embora ainda não tenha estreado oficialmente pelo Palmeiras, Andreas vinha sendo monitorado pelo treinador, inclusive integrando a convocação anterior, contra Equador e Paraguai.
No setor ofensivo, a baixa de Kaio Jorge, cortado por lesão, deixa Richarlison e João Pedro como principais alternativas.
Negociação entre Palmeiras e Andreas Pereira
Andreas Pereira foi o décimo segundo atleta apresentado em 2025 e encerrou as movimentações do Palmeiras na última janela de transferências. Ao todo, a diretoria alviverde desembolsou 10 milhões de euros fixos pelo brasileiro.
O meia chega para suprir a saída de Richard Ríos, que se transferiu ao Benfica, de Portugal, ao término do Mundial. Aos 29 anos, o atleta assinou contrato válido até dezembro de 2028.
Jogadores convocados nesta Data Fifa
- Flaco López (atacante) - Argentina
- Gustavo Gómez (zagueiro) - Paraguai
- Ramón Sosa (atacante) - Paraguai
- Piquerez (lateral-esquerdo) - Uruguai
- Emiliano Martínez (volante) - Uruguai
- Andreas Pereira (meia) - Palmeiras
