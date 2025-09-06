Seguro, Bruno Guimarães vai garantindo uma vaga na Copa do Mundo

TERESÓPOLIS - Carlo Ancelotti disse essa semana na Granja Comary, em Teresópolis, que há cerca de 70 jogadores em condições de estar na Seleção Brasileira na próxima Copa do Mundo. No anúncio da lista de convocados, na semana passada, também declarou que já tem uma base com 13 ou 14 jogadores garantidos. Ele não citou nenhum nome, mas entre as certezas estão dois volantes. E um deles é Bruno Guimarães.

continua após a publicidade

➡️Andreas Pereira, do Palmeiras, é convocado pela Seleção Brasileira

Aos 27 anos, o jogador do Newscastle ostenta números invejáveis pela Seleção. É um dos atletas que mais atuaram pelo Brasil no atual ciclo para o Mundial. Foram 15 partidas sob o comando de Dorival, além das três com Ancelotti.

Na quinta-feira (4), Bruno Guimarães marcou um dos gols na vitória por 3 a 0 sobre o Chile, no Maracanã. Foi a coroação para mais uma partida segura no meio-campo, onde vem apresentando bom entrosamento com Casemiro — outro dos garantidos para a Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

— Foi um gol importante para mim. Sou carioca, toda a minha família estava no Maracanã. Estou muito feliz, é um dia que vai ficar para sempre na minha memória — declarou o jogador do Newcastle após a partida.

Bruno Guimarães prega cautela: 'Ninguém tem cadeira cativa'

Apesar das boas atuações e de ser titular desde os tempos de Dorival Júnior, Bruno Guimarães prefere manter os pés no chão. Ele ainda não se vê garantido no Mundial do ano que vem, e por isso fala em seguir trabalhando forte.

continua após a publicidade

— Vestimos a camisa da maior seleção do mundo, ninguém tem cadeira cativa. Sempre tento aproveitar meus minutos em campo — declarou o jogador.

— Com Ancelotti, tenho conseguido ser o Bruno que sempre quis ser na Seleção. Tenho que continuar trabalhando com os pés no chão, porque ainda tem muita coisa pela frente — sustentou Bruno Guimarães.