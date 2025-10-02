Vivendo grande fase com a camisa do Vasco da Gama, Philippe Coutinho voltou a ser pauta nas discussões sobre a Seleção Brasileira. O camisa 10 cruzmaltino tem se destacado em campo e, com isso, ganhou a atenção do técnico Carlo Ancelotti, que comentou sobre o jogador em entrevista à TNT Sports.

- Todos os jogadores que estão jogando bem estão no radar. Eu não tenho nenhum problema com Coutinho. Ele está muito bem, temos que pensar também que tem muita concorrência na frente - afirmou Ancelotti.

A declaração do treinador reforça a possibilidade de um retorno de Coutinho à Seleção. O meia, que vinha sofrendo com lesões nos últimos anos, tem conseguido se manter saudável em 2025 — um fator crucial para a sequência de sua carreira e para voltar a vestir a amarelinha.

Nesta temporada, Philippe Coutinho já participou de 42 partidas, marcou 11 gols e deu quatro assistências pelo Vasco. Sua atuação tem sido fundamental na campanha da equipe no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.

A posição em que Coutinho atua — como articulador do meio-campo — segue sendo uma carência na atual Seleção. Embora o Brasil conte com jogadores talentosos no setor ofensivo, poucos têm as mesmas características de criação e visão de jogo que o meia vascaíno oferece.

Philippe Coutinho em campo pela Seleção Brasileira (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Ainda sem um nome consolidado como camisa 10 no elenco atual, a Seleção pode encontrar em Coutinho uma opção experiente e técnica, especialmente em um momento de transição e testes para as próximas competições, como as Eliminatórias e a preparação para a Copa do Mundo de 2026.

A expectativa agora gira em torno das próximas convocações. Caso mantenha o nível apresentado até aqui, Philippe Coutinho pode, sim, voltar a figurar entre os selecionáveis de Ancelotti.