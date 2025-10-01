Assista à coletiva de Abel Ferreira após vitória do Palmeiras sobre o Vasco

Os quase 35 mil torcedores do Palmeiras presentes no Allianz Parque puderam apreciar um show da dupla mais letal do futebol brasileiro neste momento: Flaco López e Vitor Roque. Com dois gols do argentino e um do Tigrinho, o time de Abel Ferreira venceu o Vasco, por 3 a 0 - todos os gols no primeiro tempo -, na noite desta quarta-feira (1°), e vai dormir na vice-liderança do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Presidente do Palmeiras, Leila Pereira se manifesta sobre mudanças no calendário da CBF

Com a vitória em casa, o Verdão chegou aos 52 pontos, ultrapassou o Cruzeiro, que tem 50, e está a dois do líder Flamengo. No entanto, os dois rivais diretos ainda se enfrentam nesta quinta-feira (2), no Maracanã, e o time paulista ainda pode voltar para a terceira posição. Do outro lado, o Cruz-Maltino tentava embalar uma sequência positiva, mas estacionou na tabela e permanece com 30 pontos e na 12ª posição da tabela.

Assista à coletiva de Abel Ferreira na íntegra

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 X 0 VASCO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 26ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 1°/10/2025 - 19h

📍 Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

🥅 Gols: Flaco López (5'/1°T e 17'/1°T) (2 x 0), Vitor Roque (23'/1°T);

🟨 Cartões amarelos: Aníbal Moreno (PAL); Paulo Henrique (VAS);

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Rafael Klein;

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Mauricio Coelho Silva (RS);

🏁VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez Jefté; Aníbal Moreno, Andreas Pereira (Allan), Raphael Veiga (Ramón Sosa) e Felipe Anderson (Facundo Torres); Flaco López (Mauricio) e Vitor Roque (Bruno Rodrigues).

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Oliveira (Matheus Carvalho), Robert Renan e Puma; Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho; Nuno Moreira (Andrés Gómez), Rayan e Vegetti (David).