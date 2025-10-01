Léo Jardim sobre derrota do Vasco: ‘Demoramos para entrar no jogo’
Gigante da Colina foi dominado pelo Palmeiras e foi derrotado por 3 a 0
O Vasco da Gama enfrentou mais uma noite difícil no Campeonato Brasileiro ao ser derrotado pelo Palmeiras por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (1), no Allianz Parque. Em uma partida marcada por falhas defensivas e um início apático do time carioca, o Verdão aproveitou as falhas do adversário e construiu o placar com eficiência ainda no primeiro tempo.
Após a partida, o goleiro do Vasco analisou com franqueza o desempenho da equipe e reconheceu que o time entrou desligado, o que facilitou a vida do adversário.
— Realmente foi um começo bem difícil. A gente sabia que a equipe do Palmeiras tem uma transição muito forte quando pega a segunda bola, para terminar a jogada de forma muito rápida. Os gols deles foram praticamente com essas jogadas. A gente tinha mapeado isso, conversou sobre isso, mas a equipe entrou muito desligada no primeiro tempo — declarou o arqueiro.
O Palmeiras não perdoou os espaços deixados pelo Vasco e aproveitou as oportunidades com a eficiência característica da equipe de Abel Ferreira. Ainda no primeiro tempo, o placar já apontava 3 a 0, dificultando qualquer chance de reação do time carioca.
— A gente demorou para entrar no jogo e eles foram felizes nas oportunidades que tiveram. Quando a gente foi ver já estava dois, três a zero para eles. E a gente não conseguiu encaixar nosso jogo — completou o goleiro vascaíno.
O Vasco volta a campo neste domingo (5), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Vitória, em São Januário.
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 3 X 0 VASCO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 26ª RODADA
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 1°/10/2025 - 19h
📍 Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)
🥅 Gols: Flaco López (5'/1°T e 17'/1°T) (2 x 0), Vitor Roque (23'/1°T);
🟨 Cartões amarelos: Aníbal Moreno (PAL); Paulo Henrique (VAS);
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Rafael Klein;
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Mauricio Coelho Silva (RS);
🏁VAR: Daniel Nobre Bins (RS).
⚽ ESCALAÇÕES
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez Jefté; Aníbal Moreno, Andreas Pereira (Allan), Raphael Veiga (Ramón Sosa) e Felipe Anderson (Facundo Torres); Flaco López (Mauricio) e Vitor Roque (Bruno Rodrigues).
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Oliveira (Matheus Carvalho), Robert Renan e Puma; Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho; Nuno Moreira (Andrés Gómez), Rayan e Vegetti (David).
