Fernando Diniz analisa falhas em gols sofridos pelo Vasco: ‘Tivemos descuidos’

Após a derrota por 3 a 0 para o Palmeiras no Allianz Parque, o treinador do Vasco, Fernando Diniz comentou sobre a partida e analisou os gols sofridos pela equipe carioca.

— Fizemos um primeiro tempo muito ruim na marcação. Eles souberam aproveitar. Na verdade, eles tiveram três chances e fizeram gols nas três primeiras chances. Tivemos descuidos. A ideia era deixar o jogo mais lento, não oferecer transição, não dar o meio de campo e a profundidade. Nós tomamos dois gols assim (primeiro e terceiro). O segundo gol estávamos com a bola, aceleramos, até achei falta pelo critério dele no jogo, mas sofremos o gol.

Fernando Diniz na partida entre Vasco e Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Para o treinador, a equipe até fez uma boa exibição, mas a postura não foi adequada:

— O time não jogou mal no primeiro tempo, faltou ser mais agressivo. Não foi surpresa. Nós tomamos os gols que tínhamos estudado.

O Vasco volta a campo neste domingo (5), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Vitória, em São Januário.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 X 0 VASCO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 26ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 1°/10/2025 - 19h

📍 Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

🥅 Gols: Flaco López (5'/1°T e 17'/1°T) (2 x 0), Vitor Roque (23'/1°T);

🟨 Cartões amarelos: Aníbal Moreno (PAL); Paulo Henrique (VAS);

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Rafael Klein;

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Mauricio Coelho Silva (RS);

🏁VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez Jefté; Aníbal Moreno, Andreas Pereira (Allan), Raphael Veiga (Ramón Sosa) e Felipe Anderson (Facundo Torres); Flaco López (Mauricio) e Vitor Roque (Bruno Rodrigues).

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Oliveira (Matheus Carvalho), Robert Renan e Puma; Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho; Nuno Moreira (Andrés Gómez), Rayan e Vegetti (David).

