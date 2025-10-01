Fernando Diniz analisa falhas em gols sofridos pelo Vasco: ‘Tivemos descuidos’
Treinador também comentou sobre a falta de agressividade do time
- Matéria
- Mais Notícias
Após a derrota por 3 a 0 para o Palmeiras no Allianz Parque, o treinador do Vasco, Fernando Diniz comentou sobre a partida e analisou os gols sofridos pela equipe carioca.
Ex-jogador analisa lance polêmico em Palmeiras x Vasco: ‘Foi esperto’
Fora de Campo
Torcedores se revoltam com decisão da arbitragem em Palmeiras x Vasco: ‘Sonegado’
Fora de Campo
Com desfalques importantes, Vasco está escalado para enfrentar o Palmeiras
Vasco
— Fizemos um primeiro tempo muito ruim na marcação. Eles souberam aproveitar. Na verdade, eles tiveram três chances e fizeram gols nas três primeiras chances. Tivemos descuidos. A ideia era deixar o jogo mais lento, não oferecer transição, não dar o meio de campo e a profundidade. Nós tomamos dois gols assim (primeiro e terceiro). O segundo gol estávamos com a bola, aceleramos, até achei falta pelo critério dele no jogo, mas sofremos o gol.
➡️ Léo Jardim sobre derrota do Vasco: ‘Demoramos para entrar no jogo’
Para o treinador, a equipe até fez uma boa exibição, mas a postura não foi adequada:
— O time não jogou mal no primeiro tempo, faltou ser mais agressivo. Não foi surpresa. Nós tomamos os gols que tínhamos estudado.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
O Vasco volta a campo neste domingo (5), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Vitória, em São Januário.
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 3 X 0 VASCO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 26ª RODADA
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 1°/10/2025 - 19h
📍 Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)
🥅 Gols: Flaco López (5'/1°T e 17'/1°T) (2 x 0), Vitor Roque (23'/1°T);
🟨 Cartões amarelos: Aníbal Moreno (PAL); Paulo Henrique (VAS);
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Rafael Klein;
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Mauricio Coelho Silva (RS);
🏁VAR: Daniel Nobre Bins (RS).
⚽ ESCALAÇÕES
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez Jefté; Aníbal Moreno, Andreas Pereira (Allan), Raphael Veiga (Ramón Sosa) e Felipe Anderson (Facundo Torres); Flaco López (Mauricio) e Vitor Roque (Bruno Rodrigues).
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Oliveira (Matheus Carvalho), Robert Renan e Puma; Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho; Nuno Moreira (Andrés Gómez), Rayan e Vegetti (David).
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias