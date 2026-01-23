Ancelotti ganha novas opções e acirra disputa no ataque do Brasil para a Copa do Mundo

Faltando pouco mais de cinco meses para o começo da Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti ganhou novas alternativas para o ataque do Brasil. A concorrência por um lugar no elenco que disputará o Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá está mais intensa do que nunca.

Comissão de Ancelotti acompanha jogos na Europa de olho na próxima convocação do Brasil

Embora o time titular pareça ter o ataque desenhado para o Mundial com Vini Jr, Matheus Cunha e Estêvão com lugares praticamente garantidos e Raphinha muito bem cotado, Ancelotti já deixou claro que gostaria de ter entre as opções para o setor um centroavante com presença de área. A ideia é que esse jogador possa destravar defesas fechadas.

Entre os nomes que despertam atenção no departamento de observação da CBF está Igor Thiago, que vive momento espetacular com a camisa do Brentford, na Premier League. O atacante soma 17 gols e uma assistência em 23 partidas, sendo 21 delas como titular. Ele precisa de apenas 104 minutos para participar de um gol, tem média de 2,3 finalizações por jogo e converte 61% das grandes chances criadas.

Acostumado a jogar em um time de transição rápida e jogo físico intenso, Igor Thiago é vice-artilheiro do campeonato inglês, atrás apenas de Erling Haaland. Os 17 gols na atual temporada já fazem com que ele seja o dono do recorde de gols de um brasileiro em uma temporada da Premier League, superando nomes como Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Roberto Firmino.

Enquanto Igor Thiago brilha no futebol inglês, Endrick busca dar novo rumo à própria trajetória na Europa. Após um ano sob o comando de Ancelotti no Real Madrid, o jovem atacante enfrentou a concorrência crescente no elenco merengue e perdeu espaço com a chegada de Xabi Alonso.

O atacante ouviu de Ancelotti que uma mudança para a França seria boa e acertou seu empréstimo ao Lyon, da França. E ele começou bem: marcou um gol logo na estreia. Somando suas passagens por Real Madrid e Lyon na atual temporada, Endrick acumula cinco partidas (três como titular), um gol, uma assistência e média de 130 minutos por participação em gol. Além disso, registra 16 finalizações (seis no alvo), sete passes decisivos e impressionantes 2,8 dribles certos por jogo, números que destacam sua capacidade de romper defesas.

Outro nome que volta a aparecer com força é Gabriel Jesus, símbolo de uma recuperação longa e bem-sucedida. Depois de quase um ano afastado por lesão no joelho, o atacante do Arsenal marcou dois gols diante da Inter de Milão na Champions League nesta semana e totaliza três gols e uma assistência em 12 jogos na temporada. O desempenho recente reacendeu a disputa por posição em um setor que deve ser um dos mais equilibrados da lista de convocação.

Antes da definição dos nomes que seguirão para o Mundial, o Brasil ainda terá dois últimos testes de peso: enfrenta a França no dia 26 de março, em Boston, e a Croácia no dia 31, em Orlando. Serão os últimos amistosos antes da convocação final de Ancelotti.

Na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia será em 11 de junho, contra Marrocos, em Nova Jersey; depois o time joga contra o Haiti, dia 19, na Filadélfia, e fecha a primeira fase diante da Escócia, no dia 24, em Miami.