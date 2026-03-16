Carlo Ancelotti faz nesta segunda-feira (16) uma das convocações mais aguardadas desde que ele assumiu o comando da Seleção Brasileira, no fim de maio do ano passado. A partir das 15h30 (de Brasília), o treinador irá anunciar os 26 jogadores para os amistosos deste mês, diante de França e Croácia. Será a última lista antes de definir os jogadores que irão representar o Brasil na Copa do Mundo.

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➡️Quem usou a camisa 9 do Brasil em cada Copa

A convocação da Seleção é aguardada com muita expectativa porque ela dará um norte sobre qual será o Brasil que, a partir de junho, tentará finalmente sair de uma fila que já perdura por 24 anos sem um título mundial.

— Acredito que a Data Fifa de março, mais ou menos, poderá ter a lista que vai jogar a Copa do Mundo — declarou o próprio Ancelotti em outubro do ano passado, um dia antes do amistoso do Brasil com o Japão.

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A nominata que o treinador irá anunciar nesta segunda, porém, terá alguns desfalques. Bruno Guimarães é nome certo para a Copa do Mundo, mas no momento se recupera de lesão. Éder Militão é outro que só não estará no Mundial se não tiver condições físicas, e de momento também está entregue aos médicos e fisioterapeutas.

Além deles, jogadores que têm (ou, pelo menos, tinham) boas chances de estar na Copa também estão vetados, casos dos laterais Vanderson — que sofreu lesão na coxa esquerda há dez dias e dificilmente irá se recuperar a tempo do Mundial — e Caio Henrique, cuja contusão é menos grave.

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Convocação pode apresentar novidades na Seleção

Nos oito jogos que comandou o Brasil até aqui, Carlo Ancelotti utilizou 42 jogadores. E, na convocação da Seleção que fará nesta segunda, poderá indicar que testará mais alguns.

Isso porque a pré-lista que foi enviada à Fifa há dez dias incluiu novidades. Entre os nomes que se tornaram públicos estão os atacantes Rayan e Igor Thiago, que estão em grande fase no futebol inglês, e o volante Danilo, do Botafogo. Ancelotti, aliás, ainda busca opções para os titulares Casemiro e Bruno Guimarães na Copa do Mundo, e por isso quem for convocado agora para o meio-campo pode estar ganhando uma chance de ouro.

Na última semana, o treinador e a comissão técnica se dividiram para acompanhar uma série de jogos pelo País. Entre os avaliados estavam jogadores do Flamengo, como Léo Pereira e Alex Sandro; Cruzeiro, casos de Fabrício Bruno e Kaio Jorge; Palmeiras, com Vitor Roque; Corinthians e Santos. Hugo Souza é um deles, assim como Neymar. A comissão técnica, porém, queria ter uma amostra maior do atacante, mas viajou em vão a Mirassol na semana passada, já que o camisa 10 do Santos foi poupado naquela partida.

Carlo Ancelotti fará sua quinta convocação da técnico da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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