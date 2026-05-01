Leila Pereira rebate declaração do presidente do Flamengo: 'Por causa disso estou comprando o Vasco?'

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, reagiu às declarações do mandatário do Flamengo e negou qualquer intenção de adquirir a SAF do Vasco da Gama. A dirigente classificou como infundada a interpretação de que o empréstimo de R$ 80 milhões feito pela Crefisa ao clube carioca indicaria uma possível investida no controle do futebol vascaíno. Durante entrevista, Leila foi direta ao abordar o tema:

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- O que tem a ver meu banco emprestar dinheiro para o Vasco? Por causa disso estou comprando o Vasco? Não estou comprando o Vasco - afirmou, rebatendo a fala do presidente rubro-negro.

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A polêmica surgiu após questionamentos sobre um possível conflito de interesses, já que o Vasco negocia sua SAF com Marcos Lamacchia, que é enteado da dirigente palmeirense. Para Leila, a crítica não se sustenta e ignora situações semelhantes no próprio futebol carioca. Como contraponto, ela citou a parceria entre Flamengo e Fluminense na administração do Maracanã, questionando se isso também não configuraria um conflito:

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- Dois clubes sendo sócios na gestão de um estádio e disputando o mesmo campeonato. Isso pode? - provocou.

Leila ainda mencionou a recente alteração de data de um clássico entre Flamengo e Fluminense, apontando estranheza na decisão conjunta enviada à CBF. Para ela, antes de levantar suspeitas sobre o Palmeiras, o clube carioca deveria olhar para suas próprias práticas.

– Acho muito estranho, muito esquisito, dois clubes sócios na administração de um estádio, jogando o mesmo campeonato, e estranhamente assinam cartinha para a CBF alterar data de jogos. Acho muito estranho. Antes de falar do Palmeiras, da presidente do Palmeiras, deveria olhar um pouquinho mais para a equipe dele – completou.

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A dirigente reforçou que o empréstimo ao Vasco é uma operação financeira comum e não representa qualquer movimento estratégico para aquisição do clube. Segundo ela, a narrativa criada em torno do caso distorce a realidade e tenta gerar uma polêmica sem fundamento.

Leila Pereira é a presidente do Palmeiras desde 2021 (Foto: Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)

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Com a SAF vascaína ainda em negociação, o episódio amplia o clima de tensão nos bastidores do futebol brasileiro, envolvendo dirigentes de alguns dos principais clubes do país.