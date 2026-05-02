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Copa do Mundo 2026 terá grama sintética? Entenda as regras da Fifa

Dos 16 estádios, metade precisou trocar seus gramados para atender aos padrões

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 02/05/2026
10:49
Atualizado há 2 minutos
Funcionários preparam o gramado do Lincoln Financial Field, sede da Copa de 2026, na Filadélfia. (Foto: Angela Weiss/AFP)
imagem cameraFuncionários preparam o gramado do Lincoln Financial Field, sede da Copa de 2026, na Filadélfia. (Foto: Angela Weiss/AFP)
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Embora a tecnologia das superfícies artificiais tenha avançado, a Fifa manteve o rigor da tradição para o Copa do Mundo de 2026. O veredito é claro: nada de grama 100% sintética. Para cumprir essa exigência, oito das 16 arenas — muitas delas redutos do futebol americano com gramados artificiais ou tetos retráteis — passaram por um complexo processo de conversão para grama natural ou sistemas híbridos (base natural reforçada com fibras sintéticas).

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Além da mudança de solo, o padrão visual será absoluto: todos os campos terão as dimensões rigorosas de 105 x 68 metros, a fim de garantir uniformidade técnica do Canadá ao México.

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Estudo e desenvolvimento desde 2022 📝

Para viabilizar o projeto, a Fifa não contou com a sorte. Desde 2022, as universidades de Michigan State e Tennessee, nos Estados Unidos, lideram uma força-tarefa de pesquisa e desenvolvimento. A missão? Criar gramados capazes de sobreviver a contrastes térmicos brutais, do calor árido mexicano ao frio rigoroso canadense e, principalmente, à baixa luminosidade das arenas cobertas.

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Trabalhadores preparam o campo do Lincoln Financial Field, sede da Copa de 2026, na Filadélfia. (Foto: Angela Weiss/AFP)
Trabalhadores preparam o campo do Lincoln Financial Field, sede da Copa de 2026, na Filadélfia. (Foto: Angela Weiss/AFP)

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O mapa botânico da Copa 🌱

Após anos de testes em fazendas de cultivo e simulações em estádios, a Fifa definiu o "elenco" de sementes que suportará o peso das chuteiras em 2026. A escolha foi dividida pelo clima de cada região:

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Regiões quentes (Sul dos EUA e México) ☀️

Para enfrentar as altas temperaturas, foram selecionadas três variedades da espécie Bermuda (Cynodon spp.):

  1. Tahoma 31, Tifway 419 e North Bridge: Famosas pela resiliência ao calor extremo, rápida regeneração e alta tolerância ao pisoteio.

Regiões Frias (Canadá e Norte dos EUA) ❄️

Nas sedes de clima temperado, a protagonista será a Kentucky Bluegrass (Poa pratensis):

  • Uma espécie de "estação fria" que mantém a densidade em baixas temperaturas. Em alguns casos, será utilizado o overseeding (sobre-semeadura) com Ryegrass Perene para garantir o verde vibrante e a resistência necessária durante a competição.

Aposte nos jogos da Copa do Mundo 2026!

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