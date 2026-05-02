Copa do Mundo 2026 terá grama sintética? Entenda as regras da Fifa

Embora a tecnologia das superfícies artificiais tenha avançado, a Fifa manteve o rigor da tradição para o Copa do Mundo de 2026. O veredito é claro: nada de grama 100% sintética. Para cumprir essa exigência, oito das 16 arenas — muitas delas redutos do futebol americano com gramados artificiais ou tetos retráteis — passaram por um complexo processo de conversão para grama natural ou sistemas híbridos (base natural reforçada com fibras sintéticas).

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Além da mudança de solo, o padrão visual será absoluto: todos os campos terão as dimensões rigorosas de 105 x 68 metros, a fim de garantir uniformidade técnica do Canadá ao México.

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Estudo e desenvolvimento desde 2022 📝

Para viabilizar o projeto, a Fifa não contou com a sorte. Desde 2022, as universidades de Michigan State e Tennessee, nos Estados Unidos, lideram uma força-tarefa de pesquisa e desenvolvimento. A missão? Criar gramados capazes de sobreviver a contrastes térmicos brutais, do calor árido mexicano ao frio rigoroso canadense e, principalmente, à baixa luminosidade das arenas cobertas.

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Trabalhadores preparam o campo do Lincoln Financial Field, sede da Copa de 2026, na Filadélfia. (Foto: Angela Weiss/AFP)

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O mapa botânico da Copa 🌱

Após anos de testes em fazendas de cultivo e simulações em estádios, a Fifa definiu o "elenco" de sementes que suportará o peso das chuteiras em 2026. A escolha foi dividida pelo clima de cada região:

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Regiões quentes (Sul dos EUA e México) ☀️

Para enfrentar as altas temperaturas, foram selecionadas três variedades da espécie Bermuda (Cynodon spp.):

Tahoma 31, Tifway 419 e North Bridge: Famosas pela resiliência ao calor extremo, rápida regeneração e alta tolerância ao pisoteio.

Regiões Frias (Canadá e Norte dos EUA) ❄️

Nas sedes de clima temperado, a protagonista será a Kentucky Bluegrass (Poa pratensis):

Uma espécie de "estação fria" que mantém a densidade em baixas temperaturas. Em alguns casos, será utilizado o overseeding (sobre-semeadura) com Ryegrass Perene para garantir o verde vibrante e a resistência necessária durante a competição.

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