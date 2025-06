Ancelotti encara trote, solta a voz e projeta ‘Os melhores anos da nossa vida’, na Seleção

No último sábado (7), Carlo Ancelotti passou por um dos rituais mais tradicionais da Seleção Brasileira: o famoso “trote” aplicado aos recém-chegados. A prática consiste em expor os novatos a uma apresentação pública — geralmente cantando ou dançando diante de todo o grupo. Sem fugir à regra, o consagrado treinador italiano encarou o desafio com bom humor e escolheu uma canção de sua terra natal: “I migliori anni della nostra vita”, do cantor Renato Zero (“Os melhores anos da nossa vida", em tradução literal).

— Talvez um dia a gente perceba que não estaremos jamais perdidos e que toda aquela tristeza na realidade, não existiu — diz um trecho da canção. A escolha musical parece não ter sido por acaso. Ancelotti chega à Seleção Brasileira para apaziguar o caos político que tomou conta da CBF e aumentar o desempenho da equipe em campo, que tem até aqui uma campanha irregular nas Eliminatórias Sul-Americanas.

Ainda em Guayaquil, o treinador já demonstrava tranquilidade diante da brincadeira, dizendo não ter medo de cantar e destacando sua admiração pelos cantores Alejandro Sanz e Andrea Bocelli — amigos do treinador italiano. O gesto revela um lado descontraído e acessível do técnico, conhecido por sua habilidade em criar conexões com os jogadores.

Casemiro, que trabalhou com Ancelotti no Real Madrid, fez questão de comentar o momento com bom humor: — Canta mal demais — definiu o volante, arrancando risos de todos na sala de imprensa do CT Joaquim Grava. A humildade e a disposição de Ancelotti para participar do trote apenas reforçam sua personalidade simples e carismática, mesmo sendo um dos treinadores mais vitoriosos do futebol mundial.

O Brasil busca uma vitória em casa, contra o Paraguai, na próxima terça-feira (10), para garantir sua classificação com duas rodadas de antecedência. A seleção ocupa a quarta posição nas Eliminatórias, somando 22 pontos.

Para isso, também é necessário que o Uruguai vença a Venezuela em Montevidéu. Os venezuelanos, que hoje estão na sétima colocação, ainda mantêm uma vaga na repescagem. Se o Brasil vencer, abrirá sete pontos de vantagem sobre a Venezuela, com apenas seis pontos restantes em disputa. Dessa forma, mesmo no pior cenário, a seleção brasileira não cairia abaixo da sexta posição, assegurando vaga direta para a Copa do Mundo de 2026.