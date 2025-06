Casemiro rasga elogios a Neymar na Seleção Brasileira: ‘É um jogador de outro mundo’

O atacante Neymar ficou de fora da primeira lista do técnico Carlo Ancelotti para os duelos da Seleção Brasileira contra o Equador e o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O camisa 10 do Santos chegou a figurar na lista do ex-técnico da Amarelinha, Dorival Jr., para os jogos diante da Colômbia e da Argentina. Mas, foi cortado da lista depois de ter sentido uma lesão na posterior da coxa esquerda no Santos. O atual comandante do Corinthians foi demitido da Seleção após a derrota por 4 a 1 para a Albiceleste, em Buenos Aires.

-Neymar, o que falar dele, não é!? Jogador fora da curva, que, para mim, no meu ciclo de futebol, está no top 3, com Cristiano e Messi. A gente sabe que ele precisa estar bem fisicamente, ele estando bem é o melhor disparado - ressaltou.

Em outubro de 2023, Neymar sentiu uma grave lesão no joelho esquerdo, na derrota do Brasil por 2 a 0 para o Uruguai, pelas Eliminatórias. Desde então, não retornou à Seleção.

Casemiro ainda ressaltou que o maior artilheiro da história da Amarelinha é essencial para o time neste fim de ciclo para a Copa do Mundo do ano que vem.

-Acho que cabe ao Neymar voltar a estar feliz, bem fisicamente, ele é mais do que necessário, não só na seleção, mas precisa estar bem fisicamente, mentalmente, te falo com todo o coração, esse cara bem é melhor do que qualquer um disparado. Precisamos de alguém com essa qualidade. É um jogador de outro mundo - concluiu

Neymar no Santos:

O capitão do Santos contraiu a Covid-19 e não treina desde a última quinta-feira (05). Seu pai e o presidente Marcelo Teixeira negociam a permanência do craque por mais um ano.

O contrato atual vence no dia 30 de junho. Até aqui, ele tem 13 partidas e seis participações diretas em gols na segunda passagem pelo Peixe.

Pela Seleção Brasileira principal, ele soma 128 jogos, 79 gols e 59 assistências. No Santos, entrou em campo em 242 jogos e marcou 141, distribuindo 69 assistências.

O Peixe entra em campo na próxima quinta-feira (12), diante do Fortaleza, às 19h30 (de Brasília), no Castelão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 está suspenso e não entrará em campo.

Na próxima segunda-feira (09), o pai do jogador vai participar do evento de inauguração do novo CT da base e do time feminino. Ele teve o aval do presidente Marcelo Teixeira para comandar as obras, ao lado de parceiros do Instituto Neymar Jr. Anteriormente, o empresário também liderou a reformulação do vestiário da Vila Belmiro e alguns investimentos tecnológicos para o CT profissional, que em breve também será remodelado.