Aniversariante, Ancelotti terá comitiva especial em jogo contra o Paraguai

O técnico Carlo Ancelotti terá uma torcida especial na partida entre Brasil e Paraguai, na próxima terça-feira (10). Amigos e familiares do italiano devem marcar presença na Neo Química Arena para comemorar seu aniversário de 66 anos, celebrado justamente no dia em que ele fará sua primeira partida como treinador da Seleção em solo brasileiro.

Nascido em Reggiolo, na Itália, em 10 de junho de 1959, Ancelotti contará com um camarote reservado no estádio, que ficará à disposição de sua comitiva.

Ancelotti tem dois filhos: Katia e Davide. A CBF, inclusive, anunciou que Davide passará a atuar como auxiliar técnico do pai já a partir do jogo contra o Paraguai. Ele trabalhou anteriormente como preparador físico no Paris Saint-Germain, durante a passagem de Ancelotti pelo clube, e o acompanhou em outras equipes europeias, como Bayern de Munique e Napoli. Em 2021, assumiu a função de assistente técnico no Real Madrid, mantendo-se no cargo até chegar agora à Seleção Brasileira.

Além dos filhos, o técnico pode contar com a presença da esposa, a canadense Mariann Barrena McClay. Ainda não está confirmado se ela virá ao Brasil, pois permanece na Europa. Já a enteada de Ancelotti, Chloe McClay, está no país. A comitiva que acompanha o treinador também inclui seu assessor de imprensa pessoal e membros de uma equipe de filmagem que vem documentando todos os seus passos desde sua chegada à Seleção.

A partida contra o Paraguai é considerada decisiva para os planos da comissão técnica. A meta é garantir a classificação da Seleção Brasileira já nesta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o que permitiria utilizar a próxima Data Fifa para observações e testes de jogadores, visando o Mundial de 2026.

Com 22 pontos em 15 jogos, o Brasil ocupa a quarta colocação na tabela de classificação. Em setembro, a Seleção receberá o Chile, ainda sem local definido, e visitará a Bolívia na última rodada da competição.