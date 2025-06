Torcedores cricitam elenco do Corinthians após gol de Memphis pela Holanda

Memphis foi o autor do primeiro gol da Holanda sobre a Finlândia, neste sábado (7), pelas Eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2026. O tento do atleta virou assunto entre os torcedores do Corinthians. Parte da torcida alvinegra aproveitou o momento para criticar o elenco do clube paulista.

Não demorou muito para aparecer as primeiras reações ao gol do atacante nas redes sociais. Teve torcedor do Corinthians que comemorou o feito. Contudo, a grande maioria dos aficionados pelo clube optaram por aproveitar o momento para criticar o elenco alvinegro.

De acordo com alguns torcedores, o Memphis tem tido rendimento melhores com a seleção da Holanda por conta do elenco da equipe do técnico Ronald Koeman. Veja a repercussão abaixo:

Finlândia x Holanda

O gol de Memphis aconteceu aos seis minutos do primeiro tempo. Na ocasião, o atacante aproveitou uma cochilada da defesa adversária para sair na frente do gol. Livre, ele finalizou com qualidade para o fundo das redes.

Além disso, o lateral Dumfries voltou a marcar para o time holandês ainda no primeiro tempo. A equipe de Ronald Koeman foi para os vestiários durante o intervalo com o resultado parcial de 2 a 0.

O confronto entre as equipes é válido pelas Eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2025. A partida marca a estreia da equipe holandesa no torneio. Por outro lado, a Finlândia já soma uma vitória e um empate. Ambas as seleções estão no Grupo G.