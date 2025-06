Bruna Biancardi atualiza status de relacionamento com Neymar

Após especulações sobre um possível casamento entre Bruna Biancardi e Neymar, a influenciadora digital confirmou que os dois já oficializaram a união civil. A revelação foi feita neste sábado (7) por meio de suas redes sociais. Durante uma interação com os seguidores no Instagram, ela abriu uma "caixinha de perguntas", e uma internauta quis saber quando o casal iria se casar. Em resposta, Bruna afirmou: "Já somos casados no papel". Nenhuma outra informação sobre a cerimônia foi divulgada pelo casal até o momento.

“Quando vocês vão se casar?”, quis saber a seguidora. Com uma foto ao pôr do sol, ela revelou: “Já somos casados no papel”. Vale lembrar que o casal tem como filhos Mavie, de quase 2 anos, e Mel, que nasce nos próximos meses.

Neymar foi diagnosticado com Covid-19

O Santos informou neste sábado (7) que Neymar foi diagnosticado com covid-19. O jogador está afastado por recomendação médica desde a última quinta-feira (5), quando apresentou os primeiros sintomas.

— Com quadro viral iniciado na quinta-feira (5), o atleta Neymar Jr. foi submetido a exames laboratoriais, após avaliação do Departamento Médico do Santos FC, que confirmaram infecção por Covid-19. O jogador já estava afastado das atividades, desde a quinta-feira, quando iniciou os sintomas, segue em repouso em sua casa e em tratamento sintomático, por determinação médica — informou o Peixe.