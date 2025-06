O UFC 316, realizado no Prudential Center, em Newark (EUA), precisou de apenas três lutas para ter um momento supreendente. Na luta entre Jeka Saragih (Indonésia) x Joo Sang Yoo (Coreia do Sul), o coreano protagonizou um nocaute impressionante após acertar um lindo jab de esquerda no queixo do adversário. O momento foi bastante comentado nas redes sociais.

No card do evento, quatro brasileiros estarão em ação. No card principal, Vicente Luque irá encarar Kevin Holland. Um pouco antes, Bruno Silva enfrenta Joshua Van; Brendson Ribeiro luta com Azamat Murzakonov; e Ariane Lipski da Silva contra Wang Cong.

Merab Dvalishvili x Sean O'Malley 2 - UFC 316

O duelo entre Merab Dvalishvili e Sean O'Malley será o segundo entre os dois lutadores. Na primeira ocasião, o americano era o detentor do cinturão do peso-galo. A luta foi disputada em setembro de 2024, e o georgiano saiu vitorioso. Agora, o confronto também vale o título da categoria e pode sacramentar uma freguesia por parte do ex-campeão, ou uma possível trilogia, em caso de vitória do mesmo.

FICHA TÉCNICA

UFC 316 — Newark, Estados Unidos

📆 Data: 7 de junho de 2025

⏰ Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)

🌍 Local: Newark, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir de 23h

Merab Dvalishvili x Sean O'Malley - cinturão peso galo

Julianna Peña x Kayla Harrison - cinturão peso galo feminino

Kelvin Gastelum x Joe Pyfer - peso médio

Mario Bautista x Patchy Mix - peso galo

Vicente Luque x Kevin Holland - peso meio-médio

Card preliminar — a partir de 19h

Bruno Silva x Joshua Van - peso mosca

Azamat Murzakanov x Brendson Ribeiro - peso meio-pesado

Serghei Spivac x Waldo Cortes Acosta - peso pesado

Khaos Wlliams x Andreas Gustafsson - peso meio-médio

Ariane da Silva x Wang Cong - peso mosca feminino

Jeka Saragih x Joo Sang Yoo - peso pena

Quillan Salkilld x Yanal Ashmouz - peso leve

MarQuel Mederos x Mark Choinski - peso leve