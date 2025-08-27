José Mourinho rasga elogios a jogador ‘esquecido’ por Ancelotti na Seleção

O técnico José Mourinho não poupou palavras para defender seu comandado, Anderson Talisca, e traçou um plano claro para que o atacante de 31 anos volte ao radar da Seleção Brasileira. Em entrevista à TNT Sports, às vésperas de um duelo decisivo do Fenerbahce contra o Benfica pela Champions League, o português elogiou o "potencial incrível" do jogador e se comprometeu a ajudá-lo a chamar a atenção de Carlo Ancelotti.

Questionado pelo repórter Arthur Quezada, da "TNT Sports", sobre o sonho de Talisca de trabalhar com ele e de retornar à Seleção — da qual participou de apenas duas convocações —, Mourinho fez uma análise da carreira do atleta. Para o treinador, as escolhas financeiras do jogador, embora vantajosas, custaram um maior destaque desportivo.

— É um jogador com potencial incrível. Eu acho que os anos que ele passou, tanto na China como na Arábia, seguramente foram muito importantes para o seu futuro, para o futuro da sua família [...] Mas, do ponto de vista desportivo, eu acho que foi impeditivo de ele ter uma carreira muito melhor — ponderou Mourinho.

Apesar de reconhecer o impacto do passado, o comandante do Fenerbahce focou no presente e no futuro. Ele destacou a maturidade e a motivação de Talisca e revelou sua estratégia para recolocá-lo na vitrine para a comissão técnica do Brasil.

— 31 anos não é um jovem, mas não é um jogador em final de carreira. É super inteligente, super motivado, grande personalidade", afirmou.

— Se eu puder ajudá-lo a atingir algum dos seus sonhos, vamos tentar. Vamos tentar fazer com que o Ancelotti fique curioso com as suas performances, principalmente nos jogos europeus, porque obviamente que o Campeonato Turco não será um campeonato seguido com interesse no Brasil — finalizou.

José Mourinho durante o empate em 0 a 0 entre Fenerbahce e Benfica (Foto: Ozan KOSE / AFP)

Talisca deixou claro desejo de retornar à Seleção

O discurso do treinador parece alinhado ao do próprio jogador. Em outra oportunidade, Talisca já havia deixado claro que seu foco está no desempenho em campo, entendendo que uma eventual convocação seria um resultado natural de seu trabalho no clube turco.

— A Seleção é do que o atleta faz no seu clube. Eu procuro fazer o melhor aqui no Fenerbahçe para quando surgir a oportunidade estar preparado [...] Seleção é consequência. Se você faz aqui, as pessoas vão te ver e tu serás merecedor de representar o teu país — disse o atacante.

Agora treinado por José Mourinho, Anderson Talisca mantém objetivo de retornar à Seleção (Foto: Pedro Martins/MoWa Press)

