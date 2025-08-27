A temporada 2025/26 tem tudo para ser aquela em que Bruno Guimarães consolide seu protagonismo nos grandes palcos europeus. Pelo menos é isso que acredita o jornal britânico "The Guardian". O periódico publicou uma matéria exaltando o brasileiro, afirmando que, de todas as estrelas do Newcastle, o meio-campista é o único que segue de pé.

O jornal repercutiu a derrota do Newcastle para o Liverpool. Na ocasião, os Reds abriram dois gols de vantagem após a expulsão de Anthony Gordon, um dos principais nomes da equipe. Além disso, Isak, referência no ataque, vive uma novela nesta janela de transferências, e Joelinton e Tonali, pilares do time, saiu machucado durante o confronto.

Bruno Guimarães foi o destaque do Newcastle na partida. O brasileiro ainda diminuiu o placar com um gol, mas, já nos acréscimos, o conto de fadas dos Magpies foi interrompido. Para o The Guardian, isso foi suficiente para confirmar o meio-campista como o grande líder da equipe.

Trajetória de Bruno Guimarães na Europa foi repercutida

Além do protagonismo atual no Newcastle, o jornal também resgatou sua chegada à Europa. Destacou que o jogador enfrentou dificuldades durante a pandemia, mas aproveitou o período de isolamento para aprender francês e se tornar um dos líderes do Lyon, que alcançou as semifinais da Champions League.

Após deixar o Lyon, Bruno foi uma das primeiras grandes contratações da “nova era rica” do Newcastle, iniciado após a compra do clube pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF). Na época, o brasileiro deixou um gigante francês para vestir a camisa de um projeto ainda embrionário, mas prometeu participação na Champions League aos torcedores — promessa que, depois, cumpriu.

Partida do brasileiro foi uma demonstração de protagonismo

Para o The Guardian, os primeiros minutos de Bruno Guimarães foram apagados diante da atuação de Gravenberch, que abriu o placar. No lance do gol, o brasileiro não pressionou a marcação, e a bola foi parar nas redes de Nick Pope. Pouco depois, a expulsão de Gordon teria sido o gatilho para que Bruno assumisse a liderança dentro de campo.

Foi ele quem recolocou o Newcastle no jogo, marcando de cabeça quando o time já parecia entregue e a torcida desacreditada. O gol não apenas despertou St. James’ Park, mas também Bruno, que passou a chamar a responsabilidade. Em um desarme contra Milos Kerkez, conquistou um lateral e, gesticulando com os braços, pediu intensidade aos torcedores. Na sequência, não recuou diante de Federico Chiesa, jogando sempre no limite entre o amarelo e o vermelho.

Bruno Guimarães comemora gol pelo Newcastle (Foto: Andy Buchanan/AFP)

Após o empate improvável de Will Osula, o brasileiro voltou a aparecer, segurando Tino Livramento pela camisa e cavando uma falta para frear qualquer reação imediata do Liverpool. Esse é o estilo de Bruno: sem disfarces. Quando está irritado ou lutando, não consegue esconder. Cada gesto denuncia sua entrega.

Com Tonali e Joelinton deixando o campo lesionados no segundo tempo, ele foi o último guerreiro de pé. Ainda assim, após o gol decisivo de Rio Ngumoha, o esforço não bastou. Mas o Newcastle, mesmo em meio às dificuldades, sabe que seu capitão não deixará de lutar para levar o clube cada vez mais longe, independentemente das circunstâncias.

