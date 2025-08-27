Carlo Ancelotti monitora quase cem jogadores de olho na Copa do Mundo

A comissão técnica da Seleção Brasileira, sob o comando de Carlo Ancelotti, estruturou uma rede de observação que hoje acompanha de perto quase cem atletas, entre convocados, jogadores já testados e nomes em potencial para o ciclo até a Copa do Mundo de 2026. Com apenas quatro convocações restantes antes da definição da lista final, o treinador e seus auxiliares trabalham para reduzir gradualmente o grupo e chegar a um elenco mais enxuto a partir de outubro.

Ancelotti tem comparecido pessoalmente a jogos no Brasil, em estádios como Maracanã, Nilton Santos, MorumBis, Arena MRV e Arena Fonte Nova. Além disso, sua comissão técnica mantém um trabalho de campo contínuo. Quando o italiano não pode estar presente, outros integrantes acompanham as partidas. O preparador físico Cristiano Nunes, por exemplo, esteve em Santos recentemente para colher informações sobre a recuperação e o desempenho físico de Neymar. Juan Santos e Thomaz Araújo (analista de desempenho) estiveram no MorumBis, para o confronto entre São Paulo x Atlético Nacional (COL), pelas oitavas-de-final da Libertadores.

Para organizar esse processo, Ancelotti e sua equipe trabalham com uma lista expandida e a ideia é mantê-la aberta até a convocação final, considerando que lesões e questões de última hora podem alterar a composição da seleção. O treinador também tem feito questão de dialogar diretamente com os atletas não convocados, reforçando que a ausência momentânea não significa exclusão dos planos para 2026.

— Obviamente, eu não posso convocar todos os jogadores que não conheço. Esse grupo tem que ter uma base fixa que vão ser importantes para a Copa do Mundo. Ao redor desse grupo, temos que colocar jogadores que no futuro possam estar na lista definitiva — afirmou o italiano após a convocação na última segunda-feira.

A prioridade, segundo o próprio Ancelotti, é estabelecer uma base sólida de jogadores já consolidados e, em torno dela, avaliar atletas que podem ganhar espaço rumo ao Mundial. O italiano admite que não é possível convocar todos os nomes que ainda não tiveram oportunidade, mas garante que os que ficaram fora seguem monitorados. Casos como os de Brazão, do Santos, Léo Pereira, do Flamengo, Paulo Henrique, do Vasco, Vitinho, do Botafogo, e Kaiki Bruno e Matheus Pereira, do Cruzeiro, ilustram bem essa estratégia.

— A ideia que temos é fazermos uma lista muito maior, de 51 ou 52 jogadores ou mais. E, depois, nos últimos jogos antes da convocação, no último fim de semana, preparamos a lista. Pode acontecer que no jogo do fim de semana o jogador se lesione — analisou o italiano

O treinador explicou que, além da parte técnica, o aspecto físico é determinante na escolha. Para ele, um jogador da Seleção precisa estar em plenas condições, já que a concorrência em posições como laterais, meio-campo e ataque é intensa.

Todas as partidas são acompanhadas e minuciosamente analisadas de acordo com os critérios estabelecidos pelo Departamento de Seleções. Além disso, tanto os amistosos quanto os torneios internacionais serão observados diretamente pela comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti.

O calendário da Seleção está definido. Os jogadores se apresentam no dia 1º de setembro, na Granja Comary, em Teresópolis, para treinamentos até o dia 3. No dia 4, o Brasil enfrenta o Chile no Maracanã, pelas Eliminatórias, e depois retorna ao centro de treinamentos antes de viajar para El Alto, na Bolívia, onde encara a seleção local no dia 9, em jogo a mais de 4.000 metros de altitude.

Além dessas partidas, a preparação inclui amistosos em outubro, contra Japão e Coreia do Sul, em novembro contra seleções africanas, e em março de 2026 diante de equipes europeias. Apenas um jogo preparatório restará antes da estreia na Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.