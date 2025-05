Veja os negócios que o novo presidente da CBF mantém fora do futebol

O médico e empresário Samir Xaud, de 41 anos, foi eleito presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) neste domingo (25), com apoio maciço das federações estaduais. Agora à frente da entidade máxima do futebol nacional, ele também mantém uma intensa atividade no mundo dos negócios, especialmente no setor esportivo e de bem-estar.

🏋️‍♂️ Negócios de saúde e performance

Faixa-preta de Jiu-Jitsu e instrutor certificado de crossfit, Samir é proprietário de uma clínica de medicina esportiva que leva seu nome em Boa Vista (RR). Além disso, é sócio de dois importantes centros de treinamento na capital roraimense: a academia Core Centro de Treinamento e o box Nauru Crossfit. Todos os empreendimentos funcionam lado a lado em uma das principais avenidas comerciais da cidade.

Esses negócios reforçam sua ligação com o esporte e o fitness, área na qual construiu uma imagem pública antes mesmo de ser alçado à presidência da CBF.

⚽ Da medicina à gestão esportiva

Servidor público, Samir atua como médico na Secretaria de Saúde de Roraima e já foi diretor-geral do Hospital Geral de Roraima (HGR) entre 2017 e 2020. Recentemente, foi cedido para a Assembleia Legislativa de Roraima, onde chefia o núcleo médico.

No futebol, além da trajetória empresarial, ele assumiu a gestão informal da Federação Roraimense de Futebol (FRF) em 2023, substituindo seu pai, Zeca Xaud, de 80 anos, que preside a entidade há 14 mandatos consecutivos. Sob a condução de Samir, o campeonato estadual passou a ter patrocinadores privados, como Sicredi e a empresa local Asatur.

⚖️ Vida política

Além da trajetória médica e empresarial, Samir tentou entrar na política institucional: disputou eleições para deputado estadual em 2018 e federal em 2022, sem sucesso. Atualmente, permanece filiado ao MDB.

