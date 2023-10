A Seleção Brasileira apenas empatou com a Venezuela, em Cuiabá, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O público da Arena Pantanal não gostou da atuação canarinho e o descontentamento acabou sobrando para Neymar, que foi atingido por pipocas na saída do gramado. Embora o camisa 10 seja o mais talentoso dos brasileiros e seus números falem por si só, sua presença no time tem gerado contestações. Dessa forma não podemos deixar de refletir: Neymar é problema ou solução para o Brasil?