Neymar passou em branco pelo segundo jogo consecutivo, mas participou do gol marcado pelo zagueiro Gabriel Magalhães. O camisa 10 cobrou escanteio na cabeça do defensor, que foi às redes pela primeira vez com a camisa amarela. Ney já havia dado a assistência para Marquinhos anotar o gol da vitória sobre o Peru, na rodada anterior.