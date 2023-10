Em resultado surpreendente, o Brasil empatou em 1 a 1 com a Venezuela, jogando em Cuiabá-MT, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Apesar de ser um placar incomum, ele não é o único da Seleção atuando em casa neste século. Além do famoso 7 a 1, no Mineirão, em 2014, a Canarinho decepcionou contra seleções inferiores da América do Sul nesses últimos 22 anos.