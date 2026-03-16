Neymar vira assunto após convocação da Seleção Brasileira: 'Chances reais'

Neymar Jr foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, na tarde desta segunda-feira (16), depois da convocação da Seleção Brasileira. Mais uma vez, o camisa 10 do Santos ficou fora da lista de Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade

Com 24 jogadores, o técnico italiano divulgou a lista para os amistosos da Seleção Brasileira contra França e Croácia. Neymar, que tinha expectativa de ser convocado por Ancelotti pela primeira vez, não foi chamado.

➡️Tiago Leifert é sincero sobre possível convocação de Neymar: 'Critério'

Nas redes sociais, o nome do craque da Vila Belmiro ficou muito em alta depois que a lista foi anunciada. Veja os comentários sobre Neymar abaixo:

continua após a publicidade

Neymar atuando pela Seleção Brasileira (Foto: Carl de Souza/AFP)

Veja comentários sobre o jogador depois da lista de Ancelotti

Neymar está fora da convocação da Seleção

Mais uma vez, o meia-atacante Neymar ficou de fora da relação do técnico Carlo Ancelotti. O jogador retornou ao futebol brasileiro no dia 31 de janeiro do ano passado, após 13 anos atuando em clubes do exterior: Barcelona (Espanha), PSG (França) e Al-Hilal (Arábia Saudita).

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols do Neymar pelo Campeonato Brasileiro! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Na última terça-feira (10), o treinador da Seleção esteve em Mirassol para acompanhar a partida entre o time do interior de São Paulo e o Santos. O duelo terminou empatado em 2 a 2 e foi válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Depois que a CBF anunciou que realizaria uma série de observações no campeonato, incluindo essa partida, o Santos divulgou uma nota confirmando a ausência do camisa 10. Neymar foi poupado do confronto e realizou um trabalho de controle de carga.

Neymar estreou nesta temporada após ficar fora das primeiras 10 partidas, período em que se recuperava de uma artroscopia no joelho esquerdo para tratar uma lesão no menisco medial. O procedimento foi realizado no dia 22 de dezembro de 2025, em Belo Horizonte, pelo médico Rodrigo Lasmar.