Ancelotti convoca Seleção para encarar algozes França e Croácia

O técnico Carlo Ancelotti faz nesta segunda-feira (16) a última convocação da Seleção Brasileira antes de definir o grupo que irá disputar a Copa do Mundo. Os 26 jogadores serão chamados para os jogos com a França, dia 26, em Boston, e Croácia, cinco dias depois, em Orlando. Historicamente, o Brasil leva vantagem nos confrontos com as duas seleções — são 7 vitórias contra 5 da França, além de 4 empates, e 3 vitórias contra nenhuma da Croácia, além de 2 empates —, mas as lembranças mais vivas do torcedor não são das mais agradáveis.

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➡️Pré-lista de Ancelotti sugere novidades para a convocação da Seleção

França e Croácia foram responsáveis por tirar o Brasil de duas Copas do Mundo nos últimos 20 anos. Os algozes mais recentes foram os croatas, que há menos de quatro anos eliminaram a Seleção Brasileira nas quartas de final.

Em 9 de dezembro de 2022 o Brasil, então comandado por Tite, entrou em campo como favorito diante da Croácia. A Seleção vinha de goleada por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, enquanto os croatas passaram sufoco para despachar o Japão nos pênaltis.

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O duelo no estádio Cidade da Educação, em Doha, contudo, foi duro. A Croácia não deu espaços para o Brasil e segurou a igualdade até o fim do tempo regulamentar. Na prorrogação, Neymar colocou a Seleção na frente, mas faltando três minutos para o fim Petkovic empatou. Nos pênaltis, o Brasil acabou eliminado.

A França, por sua vez, tem levado vantagem sobre o Brasil em Copas do Mundo. Em quatro jogos, foram duas vitórias dos franceses e um empate, além de uma única vitória da Seleção.

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Em 2006, Henry fez o gol que tirou o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo da Alemanha. Oito anos antes, os franceses ganharam o primeiro título mundial justamente sobre o Brasil. Na decisão, Zidane fez toda a diferença e a França venceu por 3 a 0. E o empate por 1 a 1, nas quartas de final do Mundial de 1986, acabou custando a classificação brasileira nos pênaltis.

Zidane sobe para marcar de cabeça na final entre Brasil e França (Foto: Reprodução)

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