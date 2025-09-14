Ancelotti indica que poderá levar Neymar à Copa do Mundo

Assunto recorrente nas coletivas de Carlo Ancelotti, a ausência de Neymar na Seleção voltou a ser tema para o técnico em entrevista à "France Football". O treinador mais uma vez deixou claro que a principal questão envolvendo o atacante do Santos no momento é a condição física, mas indicou que deseja contar com o jogador na Copa do Mundo de 2026. Vai depender de Neymar.

— Uma seleção deve reunir os jogadores mais talentosos. É óbvio, não? Mas um jogador talentoso também precisa estar em boa forma física. Ele precisa estar 100%, não 80%. O Neymar está melhorando sua condição física. Ele é, sem dúvida, o jogador brasileiro mais talentoso — declarou Ancelotti à revista francesa.

Na sequência, o treinador da Seleção voltou a deixar claro que conta com Neymar, mas desde que o jogador “esteja muito bem” para disputar uma partida pelo Brasil.

— Ele teve um pequeno problema físico e se recuperou bem rápido. Mas eu quero que ele esteja muito bem para poder jogar. Ele poderá participar da Copa do Mundo se estiver em boa forma física. Do ponto de vista técnico, não há discussão. O objetivo dele deve ser estar pronto em junho. Não importa se ele estará na Seleção em outubro, novembro ou março — acrescentou o técnico.

Ancelotti diz que único clube que voltaria a treinar é o Real Madrid

Na mesma entrevista, Carlo Ancelotti foi indagado se o trabalho à frente da Seleção Brasileira será o último como técnico. O treinador não deu uma resposta direta, disse que só voltaria a um clube se fosse o Real Madrid e voltou a declarar que poderá renovar com o Brasil até 2030.

— O único time que eu poderia treinar depois do Brasil seria o Real Madrid. Acho que isso não vai acontecer. Bem, tenho um contrato de um ano aqui. Depois disso, tudo pode acontecer — disse Ancelotti.

— Posso ficar por mais dois anos, ou mais quatro anos. Me preparar para outra Copa do Mundo. Assinei por um ano porque acho que foi a coisa certa a fazer em relação ao próximo torneio. Mas estou muito feliz aqui.