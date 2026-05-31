Danilo, do Flamengo, fala da sua função no elenco da Seleção Brasileira

Brasil e Panamá se enfrentaram neste domingo (31) no Maracanã em partida que marcou a despedida da Seleção Brasileira rumo aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo. Com times diferentes na primeira e segunda etapa, Carlo Ancelotti deu minutos para jogadores como Danilo, que substituiu Bremer na goleada de 6 a 2.

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O zagueiro do Flamengo foi um dos primeiros atletas confirmados por Carlo Ancelotti na lista de 26 nomes para o torneio mundial. Ao final do evento, o camisa 13 comentou a sua função no elenco, a experiência prévia em Copas e comemorou a boa atuação do time na zona mista do Maracanã.

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Ao ser perguntado sobre como pode ajudar a equipe, o defensor afirmou que a melhor maneira é estando dentro de campo, mas que fora das quatro linhas também é capaz de contribuir.

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— Jogando, né? (sobre a melhor maneira de ajudar) Estando em campo, jogando futebol, me dedicando e dando resultado, que é o mais importante. Obviamente a experiência e tudo aquilo que a gente pode ajudar extracampo, eu sei que é importante, mas não é só por isso que eu estou aqui — iniciou Danilo.

O jogador foi questionado também sobre as chances do Brasil na competição disputada nos Estados Unidos, México e Canadá e avaliou o elenco como um todo.

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— Chances temos sempre. O Brasil sempre tem chances, tem jogadores importantes. Um elenco jovem, com muita energia, muita potência nas pernas. E a gente espera que isso possa nos ajudar a alcançar o sonho — continuou.

Por fim, o camisa 13 analisou o ambiente do Maracanã na partida contra o Panamá, na despedida dos torcedores da Seleção Brasileira, que embarca rumo aos Estados Unidos.

— É bonito, é bonito. É um ambiente bonito. E eu, obviamente, estou acostumado a jogar aqui no Maracanã a cada semana. É diferente, é uma energia muito bacana também. E penso que cada jogador tem que tirar o máximo disso, o máximo proveito, porque não são muitas vezes que a gente tem essa oportunidade. E que isso sirva para nos dar uma energia importante em busca do sonho — finalizou o defensor.

Veja a fala de Danilo em vídeo:

Danilo substituiu Bremer no jogo da Seleção Brasileira contra o Panamá no Maracanã (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Como foi o jogo entre Brasil e Panamá no Maracanã?

O primeiro tempo entre Brasil e Panamá foi marcado por um início promissor da Seleção, mas também por momentos de instabilidade. Vini Jr abriu o placar logo aos dois minutos, mas, aos 13, o Panamá empatou em cobrança de falta de Murillo que desviou em Matheus Cunha e enganou Alisson. O gol deu confiança aos panamenhos, que passaram a controlar mais a posse de bola e encontraram facilidades diante de um Brasil pouco agressivo na marcação e sem conseguir pressionar o adversário no campo de ataque. Antes da parada técnica, a equipe de Carlo Ancelotti até ensaiou uma melhora, mas demorou a engrenar e seguiu sem grande inspiração. O destaque brasileiro continuou sendo Vini Jr, que, aos 38 minutos, fez mais uma grande jogada ao acertar um belo cruzamento para Casemiro se antecipar à defesa e marcar. Apesar de alguns bons momentos individuais, a impressão deixada pela Seleção nos primeiros 45 minutos foi a de uma equipe atuando em ritmo de amistoso, com o freio de mão puxado, oferecendo espaços ao Panamá, que ainda conseguiu assustar em duas oportunidades.

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Com dez alterações promovidas por Carlo Ancelotti, o Brasil voltou para o segundo tempo com mais intensidade e pressão sobre a defesa do Panamá. A postura ofensiva deu resultado logo aos sete minutos, quando Rayan aproveitou um erro do goleiro adversário, dominou a bola e acertou um belo chute colocado da lateral da área para marcar um golaço. Se Vini Jr foi o destaque da primeira etapa, Rayan assumiu o protagonismo após o intervalo. Com amplo domínio da partida, a Seleção ampliou o placar com Paquetá, Thiago — em cobrança de pênalti sofrido pelo próprio atacante após um lindo drible no zagueiro panamenho — e Danilo Santos, fechando a goleada brasileira no Maracanã. Os panamenhos ainda fizeram o segundo com Harvey.

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