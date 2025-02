Wendell é anunciado e veste a nova camisa do São Paulo; veja vídeo

O São Paulo anunciou oficialmente na noite desta terça-feira a contratação do lateral Wendell. O jogador, que veio do Porto, de Portugal, já havia desembarcado na capital paulista na noite de segunda para assinar com o clube. O lateral de 31 anos assinou contrato até junho de 2027 e vestirá a camisa 18 no Tricolor.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo renova laterais e busca mais estabilidade no setor em 2025

No anúncio, Wendell apareceu usando a nova camisa do São Paulo, divulgada na segunda. O modelo é uma celebração dos 20 anos do Tricampeonato Mundial e traz diversas referências do título conquistado em 2005, na competição disputada em Yokohama, no Japão.

Wendell é anunciado pelo São Paulo e assina atpe 2027. (Foto: Divulgação/São Paulo)

Wendell havia assinado inicialmente um pré-contrato com o clube para chegar no meio do ano, após o fim de seu vínculo com o clube português. Entretanto, a negociação de venda de William Gomes ao Porto, anunciada no fim da última semana, reabriu os caminhos para que as equipes chegassem a um acordo e o lateral rescindisse e antecipasse sua vinda para o Brasil.

continua após a publicidade

- Estou muito feliz de estar aqui, porque estava ansioso por esse momento. Quero agradecer pelas mensagens que recebi nas redes sociais e espero retribuir este carinho dentro de campo. Que a gente consiga vitórias e títulos juntos - celebrou o lateral.

➡️ Nova camisa do São Paulo é anunciada para a temporada 2025; veja imagens

Wendell chega para disputar posição do lado esquerdo da defesa. Além dele, o São Paulo fechou com o argentino Enzo Díaz, que chegou por empréstimo do River Plate. O hermano já estreou pelo Tricolor e deixou boas impressões dentro de campo.

continua após a publicidade

O presidente Julio Casares reforçou que o início do vínculo entre o clube e o atleta aconteceu durante a disputa da última Copa América, no meio de 2024. Lá, Casares atuou como chefe de delegação e esteve próximo dos atletas, entre eles Wendell.

- Wendell é um jogador de muita qualidade que vai reforçar ainda mais a nossa equipe. Nosso contato passou a ser mais próximo desde a Copa América e estaremos juntos agora para uma jornada de trabalho e vitórias - explicou o dirigente.

➡️ Conheça o novo avião do São Paulo e saiba a data de estreia do modelo

O lateral esquerdo atua fora do Brasil há pouco mais de dez anos, quando saiu do Grêmio para defender o Bayer Leverkusen, da Alemanha, onde ficou por cinco anos. Em 2021, se transferiu para o Porto. No time português, o brasileiro disputou 109 jogos, marcou sete gols e distribuiu nove assistências. Também conquistou três taças: uma Supertaça de Portugal e uma Liga Portuguesa, além de uma Taça da Liga.

Na atual temporada, Wendell não estava sendo bem utilizado e fez apenas dois jogos com a equipe do Porto. Um pelo Campeonato Português e outro pela Taça de Portugal.