Wendell chega para assinar com o São Paulo e ‘perde’ número no elenco

O lateral esquerdo Wendell chega ao Brasil nesta segunda-feira (3) e no dia seguinte, terça, já assinará seu contrato com o São Paulo. O reforço tricolor estava em Portugal, onde defendia o Porto, e no fim da última semana teve sua rescisão oficialmente publicada, o que liberou o atleta para acordar com o Tricolor. Porém, a demora para chegar ao clube fez o jogador "perder" a numeração no elenco.

Isso porque um outro reforço do clube se antecipou e reservou o número 6, que normalmente é usado pelos laterais esquerdos. Cédric Soares foi apresentado pelo São Paulo na tarde desta segunda-feira e já exibiu seu novo número do time paulista.

A expectativa é que o jogador seja apresentado pelo clube ainda nesta semana. Na quarta, o São Paulo enfrenta o Mirassol pelo Paulistão, no MorumBis.

Wendell assinou pré-contrato com o São Paulo e deve chegar no meio de 2025. (Foto: Reprodução/X/@FCPorto)

No Porto, Wendell utilizava a camisa 18. O número está vago no São Paulo e pode ser escolhido pelo jogador. Na Seleção Brasileira, entretanto, o lateral ficou com a camisa 6 durante a disputa da Copa América, última vez que foi convocado pelo técnico Dorival Jr.

Negociação com o São Paulo

A torcida são-paulina aguarda a chegada de Wendell há algum tempo, desde que as negociações entre o clube e o jogador esquentaram em novembro do ano passado. Um impasse com o Porto relacionado a uma compensação financeira para liberar o atleta travou o negócio durante um tempo, o que obrigou o Tricolor a partir para a assinatura de um pré-contrato, já que o contrato do brasileiro com o time português acabaria em julho deste ano.

Após a virada do ano, São Paulo e Porto voltaram a se aproximar e iniciaram outras negociações, envolvendo jovens da base tricolor. William Gomes e João Moreira, crias de Cotia, já atuavam pelo profissional e acertaram sua ida para Portugal. O atacante como venda, por 9 milhões de euros, e o lateral por empréstimo com opção de compra por uma temporada. Com isso, a rescisão de contrato de Wendell se tornou viável.

O lateral recebeu os valores que tinha pendente com o Porto e chega ao Brasil nesta segunda para assinar o contrato com a equipe. Aos 31 anos, Wendell retorna ao Brasil após dez anos fora do país. Na Europa, defendeu o Bayer Leverkusen, da Alemanha, e chegou ao Porto em 2021.

Lá, o brasileiro disputou 109 jogos, marcou sete gols e distribuiu nove assistências. Pelo Dragão, conquistou três Taças, uma Supertaça de Portugal e uma Liga Portuguesa, além de uma Taça da Liga. Na atual temporada, Wendell tem apenas dois jogos com a equipe do Porto. Um pelo Campeonato Português e outro pela Taça de Portugal.