Nova camisa do São Paulo é anunciada para a temporada 2025; veja imagens

A nova camisa do São Paulo para a temporada 2025 foi oficialmente lançada nesta segunda-feira (3). O clube divulgou as primeiras imagens do uniforme que homenageia os 20 anos da conquista do Tricampeonato Mundial.

continua após a publicidade

➡️ Wendell chega para assinar com o São Paulo e ‘perde’ número no elenco

A peça produzida pela fornecedora New Balance traz diversas referências ao título conquistado em cima do Liverpool, em Yokohama, no Japão. Um desses detalhes é a manga, que traz as faixas tricolores mais grossas, assim como a camisa de 2005.

Mineiro, Lugano e Josué posaram com a nova camisa do São Paulo. (Foto: Divulgação/São Paulo)

Detalhes da nova camisa do São Paulo

Na parte de trás da camisa, uma outra referência destaca o minuto 26:03, impresso na parte de trás da gola, que simboliza o momento do gol do volante Mineiro que deu a vitória ao Tricolor no dia da final contra os ingleses na partida.

continua após a publicidade

Na base da camisa, há uma outra etiqueta que destaca a frase "um é pouco, dois é bom, três só o São Paulo", reforçando que a equipe é a única brasileira a ter três títulos do Mundial de Clubes. Primeiro em 1992, o bicampeonato em 1993 e o tri de 2005. A parte interior do escudo também tem escrito em japonês um trecho do hino são-paulino.

➡️ Cédric explica motivo de ter escolhido o São Paulo e avalia calendário brasileiro: ‘Vou me adaptar’

Para divulgar o lançamento, o São Paulo produziu materiais em vídeo que exibiam imagens de uma van decorada com as cores e o escudo do clube cirulando pela cidade japonesa, já indicando que a camisa seria uma homenagem ao tricampeonato mundial do time.

continua após a publicidade

Nova camisa do São Paulo em homenagem ao Tricampeonato Mundial. (Foto: Divulgação/São Paulo)

Eduardo Toni, diretor executivo de Marketing do São Paulo, destacou que a camisa possui um padrão de qualidade tecnológica bem atualizado e que complementa a parte visual do design da camisa e o conceito carregado por ela.

- “Ficamos muito satisfeitos com o resultado final do desenvolvimento desta nova camisa, que

prima pela atenção aos detalhes. Ela alia a tecnologia de ponta que permite aos atletas uma

performance máxima à tradição vencedora do Tricolor, simbolizada neste ano pela

homenagem aos 20 anos do Mundial de 2005. Temos convicção de que ela será abraçada e

aprovada pela torcida - afirma.

Para o lançamento, figuras marcantes do time campeão posaram com a nova camisa do São Paulo. Além de Mineiro, autor do gol naquela noite de 18 de dezembro de 2005, o zagueiro Lugano e o volante Jousé, ídolos do Tricolor, vestiram a nova camisa nas fotos de divulgação.

Nova camisa do São Paulo em homenagem ao Tricampeonato Mundial. (Foto: Divulgação/São Paulo)

Ela já está à venda no site da New Balance e na SAO Store e inciará a venda física nas lojas do clube a partir desta terça-feira (4). Na quinta-feira (6), outras lojas parceiras também iniciarão as vendas do novo uniforme.

A peça na versão jogador custará R$ 499,99, apenas no modelo masculino. A peça torcedor sai por R$ 349,99 o modelo masculino e feminino, e R$ 329,99 o modelo juvenil.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Vazamento

O torcedor do São Paulo já tinha noção de como seria o visual da nova camisa do clube por conta de um vazamento inusitado que aconteceu na última semana. Além do vazamento em fotos na internet, comumente vistos em lançamentos de uniforme, um torcedor foi visto usando um modelo igual ao que foi lançado pela New Balance nesta segunda durante o jogo contra a Portuguesa, no Paulistão.

Na ocasião, o rapaz posa em frente ao Pacaembu usando a camisa antes da partida pelo estadual. O vazamento em público teria gerado desconforto do clube com a New Balance. A foto mostra que os modelos são idênticos.

A poucos dias do lançamento, nova camisa do São Paulo vaza na internet e gera desconforto entre clube e fornecedora.



O vazamento causou um enorme desconforto interno no Tricolor, que cobrou explicações da New Balance.



🗞 @geglobo

📸 Reprodução pic.twitter.com/ZMgeGP5P2O — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) February 1, 2025

A camisa do São Paulo-1979 pode ser sua

Já pensou em ter a tradicional camisa 10 de 1979, modelo torcedor, fabricada pela Dellera, tamanho M e autografada pelo elenco do Tricolor da época?

Esta relíquia é uma das camisas disponíveis no Seu Lance!, o site de leilões do Lance!. E você pode dar seus lances a qualquer hora durante o período para cobrir as ofertas de outros interessados. No dia 10 de fevereiro, a partir das 18h (de Brasília), teremos um pregão ao vivo. Quem fizer o maior lance fechará o leilão como vencedor e receberá a camisa em suas mãos.