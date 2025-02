São Paulo x Mirassol: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Paulistão

São Paulo e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h30 (horário de Brasília), no Morumbis, em São Paulo. O confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol+ (pay-per-view), Uol Play (streaming) e Zapping TV (streaming). ➡️São Paulo pode ganhar reforço na defesa para jogo contra o Mirassol

O Tricolor foi derrotado pelo Santos na rodada passada por 3 a 1, na Vila Belmiro e precisa se recuperar para manter a liderança do Grupo C, com 10 pontos. O zagueiro Alan Franco, que ficou afastado do confronto com o Peixe, voltou aos treinamentos com o elenco são-paulino nesta segunda (3) e pode ser um reforço para o time de Zubeldía.

O Mirassol, por sua vez, faz um dos melhores inícios de campeonato, são 15 pontos somados, com cinco vitórias e uma derrota. O time ocupa o segundo do Grupo A, com um jogo a menos que o Corinthians.

➡️ Wendell chega para assinar com o São Paulo e ‘perde’ número no elenco

São Paulo e Mirassol se enfrentam nesta quarta (5) (Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

Tudo sobre o jogo entre São Paulo e Mirassol (onde assistir, horário e prováveis escalações):

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO x MIRASSOL

7° RODADA — CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Morumbis, em São Paulo;

📺 Onde assistir: Nosso Futebol+ (pay-per-view), Uol Play (streaming) e Zapping TV (streaming).

➡️ Nova camisa do São Paulo é anunciada para a temporada 2025; veja imagens

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO: Jandrei; Ferraresi, Ruan, Sabino e Patryck; Bobadilla, Marcos Antônio e Alves; Erick, André Silva e Ferreirinha. Técnico: Luís Zubeldía.

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, David Braz, João Victor e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Chico Kim; Negueba e Iury Castilho. Técnico: Eduardo Barroca.