O São Paulo recebe a Ferroviária neste sábado (16), às 16h (horário de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino 2025. A bola rola no Morumbis, em São Paulo (SP) e os ingressos podem ser adquiridos no site SPFC Ticket.

Ingressos para o duelo paulista

Após o empate sem gols na ida, em Araraquara, quem vencer avança à semifinal. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Os ingressos estão à venda exclusivamente pelo site SPFC Ticket, com prioridade para sócios torcedores.

Os valores variam entre R$ 30 e R$ 40 (inteira), com meia-entrada disponível para crianças, estudantes, professores, idosos, PcD e outras categorias previstas em lei. Torcedores com deficiência têm ingresso simbólico de R$ 1,00 e acesso pelo Portão 17-B, mediante cadastro facial obrigatório. Trata-se de uma exigência também para todo o público, em cumprimento à Lei Geral do Esporte.

Não haverá venda em bilheteria no dia do jogo, e o São Paulo recomenda que os torcedores cheguem com antecedência para evitar filas e garantir um acesso mais ágil ao estádio.

Como chega São Paulo e Ferroviária

As Soberanas encerraram a primeira fase na terceira colocação geral, com dez vitórias em 15 partidas e aproveitamento de 73%. Na quarta-feira (13), o técnico Thiago Viana optou por uma equipe reserva, e venceu o Realidade Jovem pro 1 a 0, com gol de Karla Alves, pelo Paulistão Feminino.

A Ferroviária também optou por preservar suas principais atletas para o duelo e acabou sendo superada pelo Corinthians, no meio da semana, por 2 a 0, também pelo estadual. No Brasileirão, as Guerreiras Grenás fizeram uma primeira fase com oscilações e se classificaram na sexta colocação. Para a reta final, a diretoria do time de Araraquara optou pelo retorno do treinador Léo Mendes.