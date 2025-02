O Mirassol, que em 2025 disputará a Série A do Brasileirão pela primeira vez, iniciou o Campeonato Paulista de forma animadora. Após seis rodadas, o Leão vem de cinco vitórias consecutivas, soma 15 pontos e está entre os melhores times da competição. Nesta quarta (5), às 19h30, a equipe do interior terá um teste de fogo para sua boa fase, ao enfrentar o São Paulo no Morumbis, em um duelo que marcará um reencontro carregado de simbolismo para o lateral-esquerdo Reinaldo.

Pelo Tricolor, Reinaldo atuou entre 2013 e 2022 e anotou 32 gols em 375 jogos - números que fazem dele o quarto lateral-esquerdo com mais jogos na história do clube, pelo qual chegou a três finais do Paulistão e venceu uma, em 2021.

- Ao todo, foram quase oito anos vestindo a camisa do São Paulo. Não tem como ignorar isso. É um clube pelo qual tenho muita gratidão e carinho, então é como voltar para a minha casa, pelos amigos que deixei e os momentos inesquecíveis que vivi. É sempre especial poder estar em um jogo como esse, mesmo que agora seja como adversário - afirmou o lateral.

Ser adversário do São Paulo, aliás, não é uma novidade para Reinaldo. O confronto desta quarta-feira será o nono duelo entre ele e seu ex-clube, contra o qual costuma se dar bem. Nas oito ocasiões em que já enfrentou o Tricolor, o jogador soma 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, além de já ter marcado quatro gols: um pelo Paulista de Jundiaí em 2012, um pela Ponte Preta em 2016, um pela Chapecoense em 2017 e outro pelo Grêmio em 2023.

- Sempre tive a felicidade de fazer bons jogos contra o São Paulo e espero que isso se repita. Gosto dos jogos grandes, essa sempre foi uma característica minha. Sabemos que eles têm jogadores que dispensam comentários, como Lucas, Oscar, Luciano e Calleri, mas o nosso elenco já mostrou o que quer na competição. Vamos para o jogo com muito respeito, mas cientes de que temos competência para trazer mais três pontos para casa - analisou Reinaldo.

Principal reforço do Mirassol para 2025, o jogador de 35 anos já soma duas assistências e um gol pelo novo clube, o que já lhe rendeu duas presenças na Seleção da Rodada do Paulistão e o status de um dos destaques do time comandado por Eduardo Barroca.

- É uma satisfação enorme fazer parte desse crescimento do clube. Jogando aqui, estou podendo comprovar esse trabalho sério que vem sendo feito, com planejamento, estrutura e profissionais muito capacitados. O sucesso do Mirassol não é por acaso - finalizou.