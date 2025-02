Conheça o novo avião do São Paulo e saiba a data de estreia do modelo

O São Paulo passará a utilizar um novo avião a partir desta temporada para transportar seu elenco nos jogos fora de casa. O Boeing 737-700 Next Generarion (NG) já está em solo brasileiro e passará a ser usado pelo Tricolor no início do Campeonato Brasileiro. A explicação é que, por enquanto, o clube não tem viagens de longa distância para utilizar a aeronave.

A escolha pelo modelo se baseia no aumento do conforto para os atletas, que passarão a viajar sempre de classe executiva, e uma diminuição dos tempos de deslocamento nas viagens. Segundo o próprio clube, o São Paulo tem total liberdade para definir o melhor horário para sair e voltar para capital paulista, deixando de depender dos horários e logísticas da malha aérea comercial. O acordo para ter o avião particular foi feito com a companhia brasileira Sideral.

Novo avião do São Paulo será usado na temporada 2025. (Foto: Reprodução/X)

Apesar do 737-700 NG ter capacidade para 140 passageiros, o Tricolor optou em modificar a parte interna da aeronave e deixar "apenas" 64 lugares. O aumento do espaço interno do avião permitirá, de acordo com o clube, que os jogadores façam sua recuperação mais rápida e eficaz durante os deslocamentos. Além disso, o Tricolor pretende implementar um controle de alimentação para que os atletas sigam com um cardápio equilibrado e dentro do planejado pela equipe.

Com o avião, o São Paulo poderá fazer voos diretos para toda a América do Sul, já que o avião tem autonomia de voo que permite cruzar o continente sem escalas para abastecimento.

Desde o começo de 2024 o São Paulo utiliza aviões em parceria com a Sideral. Porém, a diferença a partir de agora é que o Tricolor terá, de fato, um avião exclusivo para seu uso e personalizado com o escudo e cores da equipe.

Conheça o avião que será usado pelo São Paulo

As frotas do Boeing 737-700 NG começaram a ser produzidas no final da década de 1990, quando a companhia Southwest Airlines encomendou 63 unidades na época. A linha Next Generation foi certificada e entraram em serviço em 2007, segundo o site da Boeing Brasil. No total, são 9.300 unidades já fabricadas somando as famílias 737 e Next Generation.

Atualmente, a Gol utiliza alguns desses modelos em sua frota aqui no Brasil. Em voos internacionais, a empresa KLM, dos Países Baixos, usa o 737-700 NG para voos para Istambul, na Turquia, Newcastle, na Inglaterra e Berlim, na Alemanha.

Sideral é responsável por fornecer o Boeing 737-700 ao São Paulo. (Foto: Divulgação/Sideral Linhas Aéreas)

A aeronave tem 34.3 metros de envergadura da asa e 31.2 m de comprimento. De acordo com o site da KLM, que mostra as especificações da aeronave, a velocidade de cruzeiro do avião é de 850 km/h e uma altitude máxima 12.500 metros.

O Boeing resslta que o 737 Next Generation tem mais vantagens em comparação a outros modelos da empresa. O modelo usado pelo São Paulo percorre aproximadamente 5.500 quilômetros, o que é 1.600 quilômetros a mais que outros grupos