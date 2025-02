São Paulo renova laterais e busca mais estabilidade no setor em 2025

Wendell desembarcou em São Paulo na noite de segunda-feira e já nesta terça (4) assina seu contrato com o Tricolor. O jogador é o terceiro nome a fechar com o clube para atuar como lateral. Após o fim da temporada 2024, o setor sofreu muitas baixas e equipe precisou renovar os rostos em seu elenco para ter uma defesa mais sólida nesta temporada e ter menos dificuldade em manejar os atletas ao longo do ano.

Ao lado do lateral brasileiro, que deixou o Porto, de Portugal, o São Paulo trouxe uma dupla de gringos. O primeiro, que já estreou na equipe e acompanha o time de Zubeldía desde a pré-temporada, é o argentino Enzo Díaz, de 29 anos. O jogador chegou por empréstimo com opção de compra e, por enquanto, tem agradado ao torcedor pelo que demonstrou em campo.

Enzo Díaz tem agradado na lateral esquerda do São Paulo desde sua chegada. (Foto: Rubens Chiri, Paulo Pinto e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

O outro nome ainda não estreou, mas já está treinando com o restante do grupo. O português Cédric Soares tem um contrato curto, de três meses, mas que pode ser renovado até o fim ano. Ainda não há previsão para sua estreia. Esses dois nomes citados repõem saídas que tiveram dos dois lados da lateral, o que criou um vácuo no elenco são-paulino.

Na esquerda, Welington, cria da base de Cotia, acertou sua saída para o Southampton, da Inglaterra, e já era um nome certo para deixar o Tricolor ao fim da temporada passada. Nesse movimento, o experiente Rafinha não acertou sua renovação de contrato e também deixou o São Paulo, rumo ao Coritiba.

Além da dupla, Jamal Lewis, que chegou no segundo semestre com a esperança de ser uma reposição imediata e à altura, não agradou, pouco foi usado e deixou a equipe após sofrer uma lesão no fim do ano passado que o obrigaria a passar por uma cirurgia.

Reposições e busca por estabilidade

As três vagas eram vistas como necessárias a serem repostas. Os nomes que permaneceram foram de Igor Vinicius, pela direita, e Patryck Lanza, na esquerda. Moreira, mais uma cria de Cotia, seria um segundo nome para o lado direito, mas o jogador não estava nos planos de Zubeldía e foi emprestado ao Porto com opção de compra fixada em 2 milhões de euros.

Dessa forma, o São Paulo passa a ter Enzo Díaz, Wendell e Patryck Lanza pelo lado esquerdo, com detalhe que o jovem será a terceira opção na fila. Do outro lado, Igor Vinicius ganha a companhia de Cédric e de Maik, jogador da base campeão da Copinha com o Tricolor que também está participando dos treinamentos com o time profissional.

Num cenário de necessidade, o zagueiro Ferraresi ainda pode atuar improvisado na posição pelo lado direito. Foi que aconteceu com a Portuguesa, na penúltima rodada do Paulistão, antes chegada dos últimos reforços.

Igor Vinicius é um dos laterais que permaneceu no elenco para a temporada 2025. (Foto: Rubens Chiri, Paulo Pinto e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

Numericamente, o São Paulo segue com os mesmos números de laterais à disposição de Zubeldía no elenco, três para cada um dos lados, sendo que um deles saiu do futebol de Cotia. Por outro lado, é importante ressaltar que a equipe busca ter mais estabilidade e não quer sofrer pela mesma coisa da última vez. Importante que o elenco esteja preparado fisicamente para aguentar a maratona de jogos deste ano.

Zubeldía sofreu com lesões de Patryck e Welington no ano passado, o que obrigou o técnico a ter que improvisar outros nomes no setor, como o volante Liziero e o zagueiro Sabino. As reposições visam dar mais equilíbrio ao setor e podem, sim, ajudar o São Paulo a ter uma defesa mais sólida e participativa no jogo durante a temporada 2025.

