São Paulo pode ganhar reforço na defesa para jogo contra o Mirassol

O São Paulo iniciou nesta segunda-feira (3) as atividades de preparação para enfrentar o Mirassol, pelo Campeonato Paulista. O duelo na quarta-feira marca o reencontro do time com o MorumBis após dois jogos seguidos como visitante. Uma vitória de virada contra a Portuguesa e a derrota no clássico com o Santos. Para a próxima partida, o Tricolor pode ganhar um reforço na defesa.

O zagueiro Alan Franco, que ficou afastado do confronto na Vila Belmiro no último sábado, voltou aos treinamentos com o elenco são-paulino nesta segunda. O defensor sofreu um desgaste muscular e foi vetado pelo departamento médico. No CT da Barra Funda, o argentino participou da primeira parte da atividade e completou o dia com trabalho de preparação física.

O técnico Luis Zubeldía dividiu o elenco em dois grupos. O primeiro, formado pelos atletas que atuaram no clássico contra o Santos no fim de semana, fizeram exercícios regenerativos na parte interna e com a preparação física, além de uma corrida no gramado.

Calleri participou dos treinamentos com o São Paulo nesta segunda-feira (3). (Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

A outra parte da equipe trabalhou diretamente com Zubeldía. O argentino promoveu um trabalho de enfrentamento entre duas equipes, de 11 contra 11, utilizando toda a extensão do gramado. Ainda não há uma confirmação sobre qual será a estratégia do treinador para o duelo, que tem tido cautela ao tratar a parte física do time e fará rodízios nos jogos do Paulistão.

O lateral direito Cédric Soares, apresentado nesta tarde, também fez parte do treino, mas ainda não já confirmação sobre sua presença na partida de quarta. O técnico Luis Zubeldía afirmou em entrevista coletiva que o português pode precisar de mais sessões de treinamento ao lado dos companheiros para se tornar apto para atuar pelo São Paulo.

➡️ Wendell chega para assinar com o São Paulo e ‘perde’ número no elenco

Outra novidade do dia foi a presença de atletas da base de Cotia no CT da Barra Funda. Foram quatro nomes presentes nas atividades: o lateral-esquerdo Cuiabano e o atacante Lino, do Sub-17, e o zagueiro Samuel e o volante Roque, do Sub-20.

Além do quarteto, nomes como o lateral Maik, o meia Matheus Alves e os atacantes Lucas Ferreira e Ryan Francisco, que eram do sub-20, participaram normalmente das atividades no CT. A ideia é que esses atletas já integrem o elenco profissional do São Paulo e fiquem à disposição para quase todos os jogos, com destaque para Ryan Francisco, que já marcou seu primeiro gol pelo profissional do Tricolor.

Antes da partida, o elenco faz mais um treinamento, na manhã desta terça-feira. A bola rola no MorumBis às 19h30.