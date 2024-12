Em um confronto digno de decisão, São Paulo x Palmeiras se enfrentaram debaixo de chuva no MorumBis pela final da Copa do Brasil sub-20. O Tricolor venceu por 3 x 2 de virada e ficou com o tetracampeonato da competição, se isolando ainda mais como o maior campeão do torneio. A decisão em jogo único contou com a presença de mais de 15 mil torcedores na casa do clube.

O roteiro da final oscilou bastante ao longo dos 90 minutos. O alviverde abriu o placar logo aos três minutos em um pênalti convertido por Thalys Henrique e abriu 2 x 0 com Luighi, artilheiro do time e uma das referências técnicas do elenco palmeirense. A essa altura, a partida se desenhava para um título tranquilo do Verdão, mas a equipe comandada por Allan Barcellos soube explorar jogadas em velocidade e espaços na defesa do rival para construir uma virada histórica.

Elenco do São Paulo comemora o título da Copa do Brasil Sub-20. (Foto: CBF/Divulgação)

O treinador são-paulino chegou no grupo após subir do sub-17, em uma troca que tirou o então técnico Menta do sub-20 e o colocou na equipe de Barcellos. A troca caiu como uma luva no São Paulo, que já havia batido final do Campeonato Paulista - mas acabou ficando com o vice - e que diante de um dos maiores rivais demonstrou maturidade competência para vencer a partida.

Nos últimos minutos do primeiro tempo, o artilheiro do São Paulo e da Copa do Brasil, Ryan Francisco, diminuiu a diferença no placar. A blitz aplicada pelo Tricolor no fim da primeira etapa surtiu efeito imediato e seguiu assertiva no segundo tempo.

A pressão são-paulina obrigou o Palmeiras a se atirar mais ao ataque, o que abriu espaços na defesa. E ao lado de Ryan Francisco, Matheus Alves e Lucas Ferreira foram peças fundamentais para construir a virada. O artilheiro empatou a partida em 2 x 2 e Ferreira fecha o placar em jogada individual.

A conquista quebra um jejum de seis anos sem um título da Copa do Brasil. O último havia sido em 2018, quando o São Paulo derrotou o Corinthians na decisão. Naquela época, a competição ainda era disputada em jogos de ida e volta, diferente da decisão contra o alviverde. Esse foi o primeiro Choque-Rei disputado em uma final da copa.

O Palmeiras não termina a temporada de mãos vazias. O elenco comandado por Lucas Andrade foi o campeão do Brasileirão sub-20 contra o Cruzeiro. Empatou na ida por 2 x 2 e aplicou um 3 x 0 em casa no jogo de volta.