São Paulo tem sinal positivo em recuperação de Luiz Gustavo

O São Paulo tem um sinal positivo quanto a recuperação de Luiz Gustavo. Nesta segunda-feira, dia 7 de julho, o atleta realizou um trabalho com bola pela primeira vez. O jogador trata um quadro de tromboembolismo pulmonar, sofrido em abril deste ano.

O volante está evoluindo bem em seu cronograma de tratamento. Porém, Luiz Gustavo ainda não pode participar de atividades intensas ou de contato. Com isso, está seguindo um planejamento isolado e com bastante cautela.

O seu retorno não acontecerá logo na volta do Campeonato Brasileiro, que será neste sábado. Não é possível cravar nenhuma data, mas casos assim costumam demorar alguns meses. Quando se trata de quadros de embolia, existe uma preocupação que gira em torno da possibilidade de novos coágulos. Por isso, todo cuidado é pouco.

Com 37 anos e contrato até o final do ano, Luiz Gustavo tem sido acompanhado por médicos e por toda a equipe do São Paulo.

Luiz Gustavo ainda não tem prazo para retornar aos gramados (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Treino do São Paulo

O elenco se apresentou na parte da manhã. O dia começou com trabalhos de fortalecimento, como parte do aquecimento orientado pelos preparadores. Na sequência, os jogadores realizaram uma atividade de velocidade e fundamentos técnicos.

Os jogadores foram divididos em dois grupos. Uma parte trabalhou focado na posse de bola, enquanto o restante aprimorou a construção de jogadas, com trocas de passes, cruzamentos e finalizações ao gol. Seguindo este ritmo intenso, a comissão técnica do São Paulo separou os times em quatro equipes, com os jogos em espaço reduzido.