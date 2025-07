Hernán Crespo aparece no BID e pode estrear pelo São Paulo

Hernán Crespo foi, finalmente, registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O treinador do São Paulo apareceu nos registros oficiais às 16h (de Brasília) desta segunda-feira, dia 7 de julho.

Mesmo anunciado há quase duas semanas, Crespo ainda não havia sido registrado no BID por conta de uma pendência do São Paulo com Luis Zubeldía.

Zubeldía deixou o comando do Tricolor no dia 16 de junho. Já havia pressão por uma melhora de desempenho há algum tempo, com a expectativa de que o São Paulo reagisse, o que não se concretizou. De forma amigável, foi um acordo feito em ambos os lados, mas ainda faltavam pequenos detalhes para a rescisão ser assinada, o que ainda deve ser ajustado o mais rápido possível.

O São Paulo esperava a resolução destas questões para registrar Hernán Crespo. A expectativa é que o assunto fosse resolvido ainda no começo desta semana. Agora, o argentino fica livre para estrear contra o Flamengo neste sábado, dia 12 de julho.

No dia 16, enfrenta o Bragantino, também fora de casa. As partidas serão os primeiros desafios oficiais de Hernán Crespo. A estreia no Morumbis será no dia 19 de julho, contra o Corinthians - e marcará o reencontro do técnico com a torcida do São Paulo.

Veja o registro de Hernán Crespo no BID