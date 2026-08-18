Veja os gols da vitória do São Paulo sobre o Bolívar na Sul-Americana Jogo foi válido pela Sul-Americana

São Paulo e Bolívar se enfrentaram nesta terça-feira (18), no jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana, no MorumBIS. As equipes empataram na Bolívia em 1 a 1 e o Soberano venceu por 3 a 1 em casa para avançar na competição.

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O primeiro gol do jogo decisivo pela Sul-Americana veio aos 18 minutos de jogo. O camisa 10 recebeu cruzamento de Danielzinho e finalizou no alto do gol defendido por Carlos Lampe. Com 16 minutos da segunda etapa, os bolivianos empataram. Dairon Asprilla tabelou com Patrício Rodriguez e, de perna direita, finalizou de fora da área para igualar o marcador.

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Sete minutos depois, Jonathan Calleri colocou o São Paulo à frente novamente. O argentino cobrou pênalti no alto do gol e balançou as redes do MorumBIS. Aos 31 minutos, Sabino fez o terceiro gol para o Soberano.

Veja os gols da partida:

gol do são paulo contra o bolívar pic.twitter.com/NMW2WIVeVa — out of context brasileirão (@oocbrsao) August 19, 2026

São Paulo e Bolívar empataram em 1x1 no jogo de ida da soitavas de final da Sul-Americana (Foto: Jorge BERNAL / AFP)

Como foi o jogo entre São Paulo e Bolívar na Sul-Americana?

Se Luciano roubou a cena antes do jogo, acompanhando de perto a chegada do ônibus, roubou as arquibancadas. O São Paulo abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, após boa jogada pelo lado esquerdo. Danielzinho fez a ultrapassagem e recebeu de Iago antes de cruzar para Luciano, que apareceu no centro da área e finalizou de primeira com o pé esquerdo. No Morumbis, o nome do camisa 10 tomou conta. Depois do gol, o Bolívar tentou responder e chegou a criar perigo com Patito Rodríguez, mas Domingos Duarte apareceu bem para cortar. O Tricolor recuperou a posse e voltou a controlar. Conseguindo segurar, foi para o intervalo com um gol de vantagem no placar.

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Em um roteiro que vem se repetindo nos últimos jogos, o São Paulo novamente não conseguiu sustentar a vantagem e sofreu o empate aos 15 minutos do segundo tempo. Patito Rodríguez fez boa jogada pelo lado esquerdo, tabelou com Asprilla e avançou. Na sequência, o colombiano recebeu na entrada da área, teve espaço e soltou uma bomba no ângulo de Rafael para deixar tudo igual. O detalhe é que, no lance anterior, Luciano quase ampliou para o Tricolor ao acertar a trave, em uma oportunidade que poderia ter colocado o São Paulo novamente em vantagem.

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Mas existiu uma esperança. Aos 20 minutos, o São Paulo teve um pênalti marcado a seu favor. Após cobrança de falta na área, Sabino desviou de cabeça e a bola bateu no braço aberto de Echeverría. O VAR recomendou a revisão do lance, e o árbitro confirmou a penalidade para o Tricolor. A responsabilidade ficou para Calleri, que mandou para o fundo da rede. E a torcida explodiu: "Toca no Calleri que é gol".

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