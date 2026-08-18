São Paulo muda escalação para decisão contra o Bolívar
Equipes empataram por 1 a 1 no jogo de ida
O São Paulo terá mudanças na escalação para enfrentar o Bolívar, em decisão pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo desta terça-feira (18) acontece no Morumbis, às 21h30 (de Brasília).
A equipe empatou por 1 a 1 no jogo de ida. A principal novidade na escalação é o retorno de Artur ao time titular. Enquanto isso, com Rafael no gol, a defesa tem Buta, Domingos Duarte, Sabino e Iago, com Newton, Danielzinho e Marcos Antônio no meio, enquanto Artur, Luciano e Calleri completam o ataque.
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O duelo acontece poucos dias depois do retorno do Tricolor para o Morumbis depois de quase três meses, mas que terminou com empate por 1 a 1 com o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado ampliou a sequência negativa da equipe de Dorival Júnior, que chegou a nove partidas consecutivas sem vencer na competição nacional.
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Veja a escalação e onde assistir
O São Paulo vai a campo escalado com Rafael; Buta, Domingos Duarte, Sabino e Iago; Newton, Danielzinho e Marcos Antônio; Artur, Luciano e Calleri.
O Tricolor, que empatou o jogo fora de casa por 1 a 1, chega para o confronto pressionado pela sequência negativa nas competições que disputa, já que venceu apenas uma partida nos últimos 15 jogos. O duelo terá transmissão de Disney+, ESPN e SBT.
Como as equipes empataram por 1 a 1 no jogo de ida, a classificação ficou em aberto para o jogo de volta, no Morumbis, que deve ter casa cheia. Caso haja um novo empate na capital paulista, a vaga para as quartas de final será decidida nos pênaltis.
O vencedor do confronto irá enfrentar quem passar do duelo entre Boca Juniors-ARG e Deportivo Recoleta-PAR. O time argentino venceu o jogo de ida, na La Bombonera, por 3 a 1, e tem uma boa vantagem em busca da classificação.
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