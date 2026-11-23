Botafogo e São Paulo se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Lance! acompanha todos os lances em tempo real.

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Pelo lado Tricolor, o atacante Artur, que pertence ao Glorioso, está fora da partida, e Dorival Júnior deve promover mudanças na equipe em relação ao último compromisso, contra o Fluminense. Rafael Tolói, lesionado, é outra baixa.

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Em contrapartida, o treinador contará com os retornos Luciano e Newton, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo diante do Tricolor carioca. Bobadilla também volta a ficar à disposição depois de defender a seleção paraguaia durante a Data Fifa.

Pelo Botafogo, o volante Danilo publicou em suas redes sociais a arte de divulgação do confronto, indicando que está de volta à lista de relacionados do técnico Tite.

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O jogador não entra em campo há três partidas por causa de uma lesão muscular na coxa direita. Durante o período de recuperação, ficou fora dos compromissos contra Remo, Atlético-MG e Corinthians, além de ser cortado dos amistosos da Seleção Brasileira em Singapura.

EM ATUALIZAÇÃO

Acompanhe lance a lance!

8' - Luciano recebe lançamento de Bobadilla, invade a área e bate cruzado de canhota. O goleiro do Botafogo espalma e a defesa afasta o perigo na sequência.

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0' - Bola rolando!

Equipes em campo. #lanceBOTAFOGO https://t.co/YEO6Fpyety — Leonardo Bessa (@Bessa_Leo) November 23, 2026

➡️ Sem Lucas e Artur, mas com retorno de trio: São Paulo está escalado para enfrentar o Botafogo

➡️ Tite mantém esquema do Botafogo para enfrentar o São Paulo; veja escalação

Tite mantém o esquema e muda apenas uma peça dentro do óbvio que é o Botafogo nos últimos jogos. Vamos ver. A diferença hoje é a possibilidade de criação com a entrada de Ziyech. #lanceBOTAFOGO — Leonardo Bessa (@Bessa_Leo) November 23, 2026

🇾🇪 O Tricolor está escalado! ⚽ Botafogo x São Paulo 🏟️ Nilton Santos 📍 Rio de Janeiro (RJ) ⏰ 20h 🏆 Brasileirão (36ª rodada) 📺 Amazon Prime 🎙️ SPFC Play #VamosSãoPaulo 🇾🇪 https://t.co/kmO5n4bol9 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 23, 2026

Clube desmobilizado e torcida acompanha isso. Tendência de público tímido no Nilton Santos para Botafogo x São Paulo, ainda que valha muito para o Alvinegro. #lanceBOTAFOGO — Leonardo Bessa (@Bessa_Leo) November 23, 2026

Estamos no Nilton Santos para Botafogo x São Paulo. Decisão pela 36ª rodada do Brasileirão na luta contra o rebaixamento. #lanceBOTAFOGO https://t.co/4xytPpBVFc — Leonardo Bessa (@Bessa_Leo) November 23, 2026

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