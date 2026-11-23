AO VIVO: acompanhe Botafogo x São Paulo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam logo mais, às 20h (de Brasília), pela 36ª rodada do Brasileirão
Botafogo e São Paulo se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Lance! acompanha todos os lances em tempo real.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Pelo lado Tricolor, o atacante Artur, que pertence ao Glorioso, está fora da partida, e Dorival Júnior deve promover mudanças na equipe em relação ao último compromisso, contra o Fluminense. Rafael Tolói, lesionado, é outra baixa.
Em contrapartida, o treinador contará com os retornos Luciano e Newton, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo diante do Tricolor carioca. Bobadilla também volta a ficar à disposição depois de defender a seleção paraguaia durante a Data Fifa.
Pelo Botafogo, o volante Danilo publicou em suas redes sociais a arte de divulgação do confronto, indicando que está de volta à lista de relacionados do técnico Tite.
O jogador não entra em campo há três partidas por causa de uma lesão muscular na coxa direita. Durante o período de recuperação, ficou fora dos compromissos contra Remo, Atlético-MG e Corinthians, além de ser cortado dos amistosos da Seleção Brasileira em Singapura.
EM ATUALIZAÇÃO
Acompanhe lance a lance!
8' - Luciano recebe lançamento de Bobadilla, invade a área e bate cruzado de canhota. O goleiro do Botafogo espalma e a defesa afasta o perigo na sequência.
0' - Bola rolando!
Equipes em campo. #lanceBOTAFOGO https://t.co/YEO6Fpyety— Leonardo Bessa (@Bessa_Leo) November 23, 2026
➡️ Sem Lucas e Artur, mas com retorno de trio: São Paulo está escalado para enfrentar o Botafogo
➡️ Tite mantém esquema do Botafogo para enfrentar o São Paulo; veja escalação
Tite mantém o esquema e muda apenas uma peça dentro do óbvio que é o Botafogo nos últimos jogos. Vamos ver. A diferença hoje é a possibilidade de criação com a entrada de Ziyech. #lanceBOTAFOGO— Leonardo Bessa (@Bessa_Leo) November 23, 2026
🇾🇪 O Tricolor está escalado! ⚽ Botafogo x São Paulo 🏟️ Nilton Santos 📍 Rio de Janeiro (RJ) ⏰ 20h 🏆 Brasileirão (36ª rodada) 📺 Amazon Prime 🎙️ SPFC Play #VamosSãoPaulo 🇾🇪 https://t.co/kmO5n4bol9— São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 23, 2026
Clube desmobilizado e torcida acompanha isso. Tendência de público tímido no Nilton Santos para Botafogo x São Paulo, ainda que valha muito para o Alvinegro. #lanceBOTAFOGO— Leonardo Bessa (@Bessa_Leo) November 23, 2026
Estamos no Nilton Santos para Botafogo x São Paulo. Decisão pela 36ª rodada do Brasileirão na luta contra o rebaixamento. #lanceBOTAFOGO https://t.co/4xytPpBVFc— Leonardo Bessa (@Bessa_Leo) November 23, 2026
Lance!
Mais LANCE!
Com volta de Bontempo, Santos está escalado para enfrentar o Grêmio; veja escalação
O técnico Cuca manteve o quinteto ofensivo e vai com força máxima em duelo decisivo para o Santos em busca por vaga na Libertadores
AO VIVO: acompanhe Santos x Grêmio pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam logo mais, às 21h (de Brasília), pela 36ª rodada do Brasileirão
Marcelo Hermes exalta golaço pelo Criciúma e projeta acesso à Série A
Lateral-esquerdo marcou o gol da vitória sobre o Fortaleza e destacou a proximidade do acesso à Série A
Internacional x Vitória registra gol mais rápido do Brasileirão 2026
Com gol de Renê aos 13 segundos, partida entra para a história da competição
Veja gols em Internacional x Vitória: Diego Tarzia amplia para os visitantes
Equipes se enfrentam no Beira-Rio
Cuiabano faz ação social em aldeia indígena no Mato Grosso
Lateral do Vasco custeou a confecção de kits para as equipes feminina e masculina disputarem torneio
Tite mantém esquema do Botafogo para enfrentar o São Paulo; veja escalação
Glorioso precisa da vitória para amenizar crise na luta contra o rebaixamento
Como assistir Botafogo e São Paulo pelo Amazon Prime?
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23)
Palmeiras e Grêmio decidem Copa do Brasil em jogo único; veja data e horário
Decisão será disputada em 6 de dezembro, às 16h, na Arena Mané Garrincha, em Brasília; pela primeira vez na história, título da Copa do Brasil será definido em jogo único
Vasco solicita à Justiça novo empréstimo de até R$ 55 milhões com empresa de Lamacchia
Pedido foi protocolado nesta segunda-feira e prevê o associativo como fiador da operação
Presidente do Cuiabá chama Santos e Corinthians de 'maiores caloteiros do Brasil'
Cristiano Dresch cobra punições esportivas mais rigorosas por dívidas dos clubes com o Cuiabá e defende perda de pontos e até rebaixamento para equipes inadimplentes
Vasco libera Johan Rojas dos dois últimos jogos da temporada
Emprestado pelo Monterrey, meia colombiano não permanecerá no Cruz-Maltino em 2027
Escalação: Corinthians pode ter novidade contra o Atlético-MG
Seedorf avalia opções para confronto decisivo pelo Brasileirão
Botafogo tem sido adversário indigesto para o São Paulo; veja retrospecto recente
Glorioso tem apenas uma derrota nos últimos 11 jogos e classificação memorável
Pentacampeão, Vampeta se envolve em acidente de trânsito e tem versões conflitantes na polícia
Ex-jogador é acusado por entregadora de aplicativo de provocar queda de moto e apresentar sinais de embriaguez
Fabrício Bruno recupera espaço no Cruzeiro e completa três meses sem ser driblado
Zagueiro ganhou novas oportunidades após a lesão de João Marcelo
Vitinho descarta torcer por rivais e manda recado sobre o Corinthians no Brasileirão
Atacante prioriza resultados do Timão e minimiza influência dos adversários
Tchoca admite temporada abaixo no Corinthians, mas destaca Seedorf: 'Confiança'
Zagueiro valoriza trabalho do treinador e busca mais oportunidades
Fortaleza anuncia retomada do futebol feminino em parceria com Club Social
Iniciativa garante apoio à formação e estabelece contrato para continuidade do time