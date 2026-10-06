Torcedor do São Paulo é agredido por engano no Morumbis e revela momento de desespero ao Lance!

Na última sexta-feira, dia 2 de outubro, durante o clássico entre São Paulo e Santos, uma cena chamou atenção nas arquibancadas do Morumbis. Um torcedor vestido de preto foi vítima de agressões físicas na arquibancada laranja após ser acusado de ser um torcedor infiltrado. O vídeo da confusão viralizou nas redes sociais e tem ganhado ainda mais repercussão, mas uma informação chama atenção: Erick Gomes, de 21 anos, conhecido como "Japa", é são-paulino. O Lance! conversou com Erick para entender o episódio que ganhou forte repercussão nas redes sociais.

A confusão começou no intervalo da partida. Um grupo cercou Erick, apontou o dedo e passou a acusá-lo de torcer para o Santos. Os amigos que estavam com ele tentaram explicar que a acusação não era verdadeira, mas não foram ouvidos.

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- Sempre fui torcedor do São Paulo, desde pequeno - destacou à reportagem.

Confusão começou na arquibancada laranja do Morumbis (Foto: Reprodução)

Os torcedores então exigiram que Erick mostrasse o celular para provar que era são-paulino. Quando pegou o aparelho para apresentar as fotos, tentaram arrancá-lo de sua mão à força. A partir daí, a situação evoluiu para uma agressão coletiva, com um grupo cercando e encurralando Erick. Sem conseguir encontrar uma saída, ele entrou em desespero e chegou a pensar em se jogar da arquibancada.

- Quando peguei o celular para mostrar as fotos, tentaram tomar o aparelho da minha mão. Foi nesse momento que começou o atrito e eles passaram a me agredir. Eu saí correndo, mas, naquele momento, não conseguia encontrar a saída. Então pensei em pular para a arquibancada de baixo - contou ao Lance!.

A escolha pela camisa preta, que acabou sendo um dos motivos para a suspeita dos torcedores, também tem uma explicação. Erick passou o dia no hospital acompanhando o pai, que havia sido submetido a uma cirurgia. Ele tem apenas uma camisa do São Paulo, já que a outra rasgou, e divide a peça com o irmão. Naquele dia, a camisa estava suja e, por isso, ele decidiu ir ao estádio vestido de preto.

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Erick contou que, diante do desespero, começou a descer em direção à beirada da arquibancada. Foi quando um rapaz percebeu o que estava acontecendo, correu até ele e o abraçou.

- Comecei a descer em direção à beirada e, quando estava próximo de pular, um rapaz veio correndo, me abraçou e perguntou o que eu iria fazer. Eu falei que iria pular. Ele disse que não deixaria isso acontecer e que iria me ajudar. Então, ele me levou até os militares — completou.

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De moto, ao ser retirado do estádio, Erick voltou para a casa. Na conversa com a reportagem, o torcedor informou que, até o momento, ninguém do clube entrou em contato. Também não denunciou à polícia, esperando um advogado de confiança antes de tomar alguma atitude. No mais, a história tomou peso nas redes sociais e chegou até a Independente, principal organizada do clube e que costuma ficar no mesmo setor onde Erick estava.

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Torcedor do Santos infiltrado na torcida causou uma confusão nas arquibancadas do Morumbis. Polícia chegou a intervir. O torcedor já foi retirado das arquibancadas e foi escoltado pela polícia. https://t.co/roTOTPtZrT — Alexsander Vieira (@_alexsander) October 3, 2026

Figuras da principal organizada do São Paulo se manifestaram

Segundo Baby, um dos principais representantes da Torcida Independente, a organizada já tomou providências em relação aos envolvidos na agressão. Ele também afirmou que a torcida entrou em contato com Erick para saber seu estado de saúde e que irá oferecer assistência ao torcedor.

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Baby destacou ainda que a Independente pretende arcar com as despesas necessárias e convidou Erick para acompanhar o próximo jogo junto à torcida. O representante também reforçou que esse tipo de atitude não deve mais fazer parte do futebol.