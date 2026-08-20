Tolói volta, mas Bobadilla demora; veja lesionados do São Paulo
Tricolor pode ter retorno contra a Chapecoense
O São Paulo tem novidades nos quadros de alguns jogadores lesionados. Rafael Tolói está totalmente recuperado do estiramento na posterior da coxa direita, voltou a treinar normalmente e deve ser relacionado para o jogo contra a Chapecoense. A tendência, porém, é que o zagueiro comece no banco de reservas.
Por outro lado, Damián Bobadilla segue como desfalque e vive um processo de recuperação mais cauteloso. O paraguaio já apresentava dores no joelho antes da pausa para a Copa do Mundo e, pensando na convocação para a seleção, realizou um tratamento mais intensivo durante o período com o Paraguai. No retorno ao São Paulo, voltou a sentir o problema, e a expectativa é de que a recuperação demande mais tempo, segundo apurado pelo Lance!.
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Arboleda também é dúvida. O zagueiro ficou fora da partida contra o Bolívar e não participou do treinamento desta quinta-feira (20), no SuperCT, por conta de um edema no adutor esquerdo. O jogador será reavaliado entre sexta-feira e domingo para determinar sua condição.
Já Lucas Moura segue em processo de recuperação da ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo. O meia-atacante tem realizado trabalhos de corrida no gramado, mas deve permanecer nessa etapa por mais algum tempo antes de avançar no processo de retorno aos treinos com o grupo, segundo apurou o Lance!.
São Paulo enfrenta a Chapecoense pelo Brasileirão
O São Paulo vira a chave e começa a olhar para o Campeonato Brasileiro. No domingo, enfrenta a Chapecoense. O Tricolor deve voltar as energias para crescer na competição, vivendo um jejum desde antes da pausa da Copa do Mundo.
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