Domingos Duarte ganha espaço no São Paulo; veja os números do zagueiro Jogador está conquistando seu espaço entre os titulares

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Contratado na última janela de transferências para tapar o buraco na zaga, Domingos Duarte precisou de três jogos para se firmar entre os titulares do São Paulo. O zagueiro português vem conquistando espaço na equipe do técnico Dorival Júnior.

Mais do que preencher uma vaga no elenco, o defensor de 1,91m começa a devolver ao time a imposição física e a leitura de jogo que haviam se perdido.

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O São Paulo vivia um momento delicado na defesa quando foi ao mercado. Arboleda ainda não havia sido reintegrado, Dória tinha pedido a rescisão de contrato e Alan Franco também havia pedido para sair, por questões institucionais. Ou seja, a prioridade da janela era um zagueiro que unisse liderança e porte físico.

Foi assim que o clube chegou a Domingos Duarte. O português nunca havia atuado no Brasil, mas acumulava rodagem na Europa, com passagens por equipes como o Getafe, da Espanha, onde deixou bons números. O porte físico foi o que mais pesou na avaliação do scout tricolor.

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Em campo, o zagueiro chamou a atenção principalmente nos dois confrontos com o Bolívar, no mata-mata da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira (18), na vitória por 3 a 1 no Morumbis, que garantiu o São Paulo nas quartas de final, ele foi além do trabalho defensivo e se impôs em campo.

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Um lance resumiu o que o clube buscava quando foi atrás dele. Duarte raciocinou rápido, empurrou o centroavante do Bolívar e deixou o atacante em posição de impedimento, sem chance de concluir. Deu certo. Era essa visão de jogo que vinha faltando ao time.

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Domingos Duarte, zagueiro do São Paulo, em ação no São Paulo (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Veja os números de Domingos Duarte

Titular nos três jogos que disputou desde a chegada, Duarte se destaca sobretudo pelo volume defensivo, com 15,7 ações defensivas por jogo e médias de 8,3 cortes, 2,3 interceptações e 1,3 desarme. A saída de bola é limpa, com 89% de acerto no passe (134 de 150). Os números são do Sofascore.

O passe longo, com 33% de acerto (2 de 6), ainda fica abaixo do restante. Nos duelos, o zagueiro venceu 59%. A média de 1 falta por jogo, por outro lado, indica disciplina para quem disputa tantas bolas divididas.

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Contra o Bolívar, os números acompanharam a boa impressão. Em 90 minutos, foram 40 passes certos em 45, 7 cortes, 2 bloqueios de chute, 1 interceptação e 1 desarme como último defensor — o tipo de intervenção que separa uma noite tranquila de um sufoco. Nos duelos, venceu 4 de 5 (80%). Fez 1 falta.

Três jogos ainda dizem pouco. Mas a zaga que motivou a ida ao mercado começou a dar respostas a Dorival. Sustentá-las nas quartas de final da Sul-Americana é o próximo passo.

