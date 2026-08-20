Domingos Duarte ganha espaço no São Paulo; veja os números do zagueiro
Jogador está conquistando seu espaço entre os titulares
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Contratado na última janela de transferências para tapar o buraco na zaga, Domingos Duarte precisou de três jogos para se firmar entre os titulares do São Paulo. O zagueiro português vem conquistando espaço na equipe do técnico Dorival Júnior.
Mais do que preencher uma vaga no elenco, o defensor de 1,91m começa a devolver ao time a imposição física e a leitura de jogo que haviam se perdido.
O São Paulo vivia um momento delicado na defesa quando foi ao mercado. Arboleda ainda não havia sido reintegrado, Dória tinha pedido a rescisão de contrato e Alan Franco também havia pedido para sair, por questões institucionais. Ou seja, a prioridade da janela era um zagueiro que unisse liderança e porte físico.
Foi assim que o clube chegou a Domingos Duarte. O português nunca havia atuado no Brasil, mas acumulava rodagem na Europa, com passagens por equipes como o Getafe, da Espanha, onde deixou bons números. O porte físico foi o que mais pesou na avaliação do scout tricolor.
Em campo, o zagueiro chamou a atenção principalmente nos dois confrontos com o Bolívar, no mata-mata da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira (18), na vitória por 3 a 1 no Morumbis, que garantiu o São Paulo nas quartas de final, ele foi além do trabalho defensivo e se impôs em campo.
São Paulo reage, muda roteiro e mostra caminho para Dorival
Um lance resumiu o que o clube buscava quando foi atrás dele. Duarte raciocinou rápido, empurrou o centroavante do Bolívar e deixou o atacante em posição de impedimento, sem chance de concluir. Deu certo. Era essa visão de jogo que vinha faltando ao time.
Veja os números de Domingos Duarte
Titular nos três jogos que disputou desde a chegada, Duarte se destaca sobretudo pelo volume defensivo, com 15,7 ações defensivas por jogo e médias de 8,3 cortes, 2,3 interceptações e 1,3 desarme. A saída de bola é limpa, com 89% de acerto no passe (134 de 150). Os números são do Sofascore.
O passe longo, com 33% de acerto (2 de 6), ainda fica abaixo do restante. Nos duelos, o zagueiro venceu 59%. A média de 1 falta por jogo, por outro lado, indica disciplina para quem disputa tantas bolas divididas.
Contra o Bolívar, os números acompanharam a boa impressão. Em 90 minutos, foram 40 passes certos em 45, 7 cortes, 2 bloqueios de chute, 1 interceptação e 1 desarme como último defensor — o tipo de intervenção que separa uma noite tranquila de um sufoco. Nos duelos, venceu 4 de 5 (80%). Fez 1 falta.
Três jogos ainda dizem pouco. Mas a zaga que motivou a ida ao mercado começou a dar respostas a Dorival. Sustentá-las nas quartas de final da Sul-Americana é o próximo passo.
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