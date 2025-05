Alisson tem sido um dos principais jogadores do elenco de Luis Zubeldía nos últimos jogos do São Paulo, mas a sequência longa de confrontos seguidos pode estar ligando um alerta. Ao todo, Alisson emendou 15 partidas consecutivas.

Alisson vive sua maior sequência desde que chegou ao São Paulo. Atuando principalmente ao lado de Marcos Antônio, o volante pode ganhar um respiro com o retorno de Pablo Maia, que volta após se recuperar de cirurgia. A expectativa é que essa alternância ajude a evitar situações de sobrecarga e desgaste, que afetaram outros atletas do elenco nas últimas semanas - como Ferreira e Arboleda.

Além de Pablo Maia, o São Paulo também conta com os retornos de Oscar e Lucas Moura, o que amplia as opções de Zubeldía para montar a equipe. Nesta quarta-feira (14), o Tricolor enfrenta o Libertad pela Libertadores. No fim de semana, recebe o Grêmio no MorumBIS, em mais um compromisso importante da temporada.

Após o clássico contra o Palmeiras, Zubeldía comentou sobre o aspecto físico e o calendário apertado. Sem mencionar diretamente o caso de Alisson, o treinador indicou que determinados jogos exigem minutagens diferentes, de acordo com a condição individual de cada atleta.

- Lamentavelmente, como não temos semanas livres, temos que colocar os jogadores dentro de partidas oficiais. Pode haver jogos mais simples, mas aqui não há. E essa falta de futebol, eles vão sentir. Lucas sentiu contra o Fortaleza. Depois, melhorou contra o Libertad. Hoje, nos disseram que Oscar só poderia atuar por 30 minutos. Nos permitiram usá-lo aqui, mas só 30 minutos - explicou o treinador.

Alisson tem sido um dos jogadores com mais minutos no São Paulo (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

São Paulo define objetivo

A cada três dias o São Paulo se alterna entre a euforia da Libertadores e a preocupação no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (11), o Tricolor foi derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0, na competição nacional, e ocupa a 16ª colocação na tabela. Por outro lado, é o líder de sua chave no torneio continental e pode garantir vaga antecipada para a próxima fase.

Zubeldía sofre para manter uma regularidade na formação das escalações e no desempenho do São Paulo nas partidas.

A dificuldade para manter uma equipe titular fez o São Paulo ter um início ruim no Brasileirão. Invicto até a última rodada, a equipe soma seis empates e uma vitória na competição nacional. Uma das justificativas é o calendário, que impede um período maior de descanso e treinamentos.

Na Libertadores, o São Paulo joga por uma vitória. Se vencer o Libertad, o Tricolor garante sua vaga nas oitavas de final da competição.