Melhores Momentos: São Paulo empata com Atlético Nacional e decidirá vaga em casa

Atlético Nacional e São Paulo empataram por 0 a 0 pelo primeiro jogo válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O jogo aconteceu em Medellín, no Atanasio Girardot, na Colômbia. Com o resultado desta terça-feira (12), as equipes chegam sem nada resolvido para o jogo de volta.

continua após a publicidade

+ São Paulo faz mudanças em lista de inscritos para Libertadores e tem ex-jogador presente

A decisão acontecerá na próxima terça-feira, dia 19, no Morumbis. Diante a torcida tricolor, o São Paulo precisa vencer com um gol de diferença. Se empatarem novamente, será na emoção e nos pênaltis.

Como foi o jogo

O jogo começou truncado em Medellín, com o Atlético Nacional pressionando e mantendo as ações ofensivas no campo do São Paulo. Nos primeiros minutos, a partida foi marcada por desorganização e disputas acirradas.

continua após a publicidade

Aos 10 minutos, em uma disputa dentro da área tricolor, a bola tocou no braço de Ferraresi. Sem hesitar, a arbitragem assinalou pênalti. Cardona, camisa 10, foi para a cobrança, mas bateu mal e desperdiçou a chance.

O Tricolor passou a chegar com mais perigo a partir dos 30 minutos. O Atlético perdeu intensidade após o pênalti perdido, e o time de Crespo tentou controlar o ritmo. André Silva arriscou de longe, mas a bola saiu muito por cima do gol. Sem grandes emoções, o primeiro tempo terminou sem gols.

continua após a publicidade

Primeiro tempo terminou sem gols (Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP)

No retorno do intervalo, nenhuma alteração foi realizada. O São Paulo adotou uma postura mais agressiva, mas quem levou perigo primeiro foi o Atlético. Aos seis minutos do segundo tempo, Cardona finalizou com força, e a bola bateu na rede pelo lado de fora.

O time de Crespo não conseguia imprimir velocidade, e a bola pouco chegava ao setor ofensivo. Com isso, o Atlético passou a encontrar espaços. Aos 10 minutos, veio mais um susto: Moreno finalizou de primeira, a bola explodiu na trave e, para sorte de Rafael, que não teria condições de defender, não entrou.

E não parou por aí. O São Paulo, em um desempenho inferior ao que era visto no primeiro tempo, se assustou de novo com Moreno, que explodiu a bola na trava minutos depois.

Aos 17 minutos, o Tricolor teve sua primeira grande chance, com Luciano. O camisa 10, no entanto, além de errar a finalização, estava impedido. Pouco depois, a arbitragem voltou a ser protagonista: Morelos caiu na área após um contato com Ferraresi, e o árbitro assinalou o segundo pênalti da partida.

Na tentativa de se redimir com a torcida em Medellín, Cardona voltou para a cobrança. Desta vez, porém, Rafael brilhou e fez a defesa.

O jogo caminhava para o fim sem gols para nenhum dos lados. Em uma partida truncada e com poucas emoções, a tensão aumentou nos acréscimos. Após um carrinho, jogadores do Atlético foram em peso para cima de Enzo Díaz, iniciando um princípio de confusão. Os ânimos se exaltaram, mas o árbitro controlou a situação rapidamente. Com o empate sem gols, a decisão da vaga ficou para o Morumbis.

O que vem por ai?

O São Paulo volta a campo contra o Sport, no sábado (16), às 18h30 (de Brasília). O jogo acontece pelo Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro. Pela competição nacional da Colômbia, joga no mesmo dia, contra a Corporación Deportiva Fortaleza.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

ATLÉTICO NACIONAL X SÃO PAULO

COPA LIBERTADORES - IDA - OITAVAS DE FINAL

🗓️ Data e horário: terça-feira, 12 de agosto - 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Atanasio Girardot, Medellín (COL)

🥅 Gols:

🟨 Cartões amarelos: Nahuel Ferraresi, Alisson (SAO), Andrés Román (ATL)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

🚩 Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO NACIONAL (Técnico: Javier Gandolfi)

Ospina; Arias, Tesillo, Román, Cándido; Campuzano, Zapata (Mateus Uribe), Cardona; Hinestroza, Moreno (Bauzá) e Morelos.

SÃO PAULO (Técnico: Crespo)

Rafael; Cedric, Ferraresi, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Marcos Antônio (Luan), Bobadilla (Pablo Maia) e Alisson (Rodriguinho); Luciano (Ferreirinha) e André Silva (Lucas Moura).