Luis Zubeldía falou sobre a influência do gramado sintético na derrota do São Paulo contra o Palmeiras no clássico de domingo (11). O Tricolor foi derrotado por 1 a 0, em jogo que aconteceu na Arena Barueri, que tem o mesmo gramado sintético que o Allianz Parque.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O gramado é alvo de assunto e críticas por parte do elenco tricolor há algum tempo. Lucas Moura, por exemplo, não foi relacionado para o jogo justamente por conta do gramado, temendo mais uma lesão. Na coletiva de imprensa, Zubeldía explicou como acha que esta questão influenciou no resultado.

- Estes são jogos que não são fáceis, mas batalhamos dentro dos recursos que temos. Um jogo disputado. Se pretendíamos a vitória, tínhamos de ter convertido as chances que tivemos. O gramado na primeira parte fez seu trabalho, há um time acostumado e outro não. Um time físico, com inversões, não deixa fácil a partida. Quem sabe os enfrentamos em alguma Copa Libertadores e Copa do Brasil no MorumBIS - disse Zubeldía.

continua após a publicidade

➡️Zubeldía comenta situação de Lucas Moura no São Paulo: ‘Vamos analisar a equipe’

Com a derrota para o Palmeiras, o time perdeu a invencibilidade de 12 partidas. O elenco se reapresentou na próxima segunda-feira (12), às 11h, no CT da Barra Funda.

Zubeldía abriu o jogo sobre o sintético em clássico com o Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O que vem pela frente:

O São Paulo entra em campo na próxima quinta-feira (14), contra o Libertad, do Paraguai, no Morumbi, às 21h30. O Tricolor é o líder do Grupo D, com 10 pontos. O time paraguaio tem 7 pontos conquistados e está na vice-liderança.