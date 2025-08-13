Alan Franco valoriza empate do São Paulo e mostra otimismo: ‘resolver em casa’

O São Paulo escapou da derrota no primeiro duelo das oitavas de final da Copa Libertadores. Nesta terça-feira (12), no estádio Atanasio Girardot, em Medellín, o Tricolor suportou a pressão do Atlético Nacional-COL e garantiu um empate por 0 a 0, em um jogo marcado por um pênalti defendido por Rafael e outro desperdiçado por Cardona, da equipe colombiana. Um dos destaques do time, o zagueiro Alan Franco valorizou o empate fora de casa.

continua após a publicidade

São Paulo empata com Atlético Nacional e decidirá vaga da Libertadores no Morumbis

— Sabíamos que era um rival difícil, com atacantes fortes e trabalhamos para aguentar e sabíamos que ia ser duro, mas sempre controlamos. Eles jogando em casa tiveram mais a bola, mas levamos um bom resultado — destacou o defensor argentino, em entrevista ao canal “Paramount+”, após a partida.

+ São Paulo faz mudanças em lista de inscritos para Libertadores e tem ex-jogador presente

O placar deixa a definição da vaga para as quartas de final da Copa Libertadores totalmente em aberto. Se o São Paulo ganhar, garante a classificação. Caso o Atlético Nacional vença, avançará de fase. Se houver novo empate, a decisão da vaga para as quartas de final do torneio continental será nos pênaltis.

continua após a publicidade

— Está igualado, vamos trabalhar para resolver em casa — completou Alan Franco.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O reencontro entre São Paulo e Atlético Nacional acontece na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no MorumBis.

Antes do jogo decisivo, o São Paulo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. No sábado, o São Paulo visita o Sport, às 18h30, na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada da competição.