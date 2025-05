Vitor Roque marca no fim, Palmeiras vence o São Paulo e segue na liderança do Brasileirão

Um dos jogos mais aguardados desta oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o clássico paulista entre Palmeiras e São Paulo, disputado na noite deste domingo (11), na Arena Barueri, em Barueri, teve emoção nos minutos finais. O duelo terminou com vitória do Verdão nos acréscimos, quando Vitor Roque foi às redes e garantiu a permanência do time na liderança, com 19 pontos. O Tricolor, por sua vez, fica em 12° lugar, com dez.

Como foi o jogo?

O técnico Abel Ferreira optou por escalar uma equipe com mudanças, principalmente no ataque. O uruguaio Facundo Torres, que vinha de 26 jogos consecutivos, iniciou entre os reservas, enquanto Paulinho entrou pela primeira vez como titular. Outra mudança foi a troca de Vitor Roque por Flaco López, revezamento que o português às vezes faz.

Do lado Tricolor, Lucas Moura foi a principal baixa da equipe. O camisa 7 foi preservado, enquanto Oscar foi relacionado, mas ficou entre os reservas de Luiz Zubeldía.

O Palmeiras iniciou o primeiro tempo tentando apavorar o São Paulo, mas não conseguia finalizar e assustar o goleiro Rafael. O Tricolor, por outro lado, deu um chute no início, com André Silva, mas sem levar perigo a Weverton. O lado direito palmeirense, com Ríos e Estêvão, era o mais efetivo, principalmente nas jogadas individuais, mas o último passe ainda não funcionava.

Na metade do jogo, Zubeldía precisou fazer a primeira alteração. Wendell, com dores, deu lugar a Enzo Díaz, mas nada mudou em relação ao time se tornar mais efetivo.

Nos minutos finais talvez tenha sido a principal chance do jogo, que saiu dos pés de Estêvão. O jovem arriscou um chute forte que passou rente à trave tricolor, enquanto minutos depois foi a vez de Ferreira cabeceou por cima.

Os dois times voltaram do intervalo sem alterações. O Verdão tentava, novamente, abafar o rival e com poucos minutos viu Flaco López cabecear com perigo, por cima da meta. Na sequência, foi a vez de Paulinho avançar pelo meio e arriscar um chute à distância, obrigando Rafael a espalmar.

Antes dos 10 minutos, o São Paulo devolveu o susto. O time visitante arrancou em contra-ataque, Ferreira carregou para a entrada da área e finalizou forte para defesa de Weverton.

O jogo começou a ficar mais quente a partir dos 15 minutos. Paulinho tentou mais uma finalização após tabelar com Flaco López, mas mandou para fora. Na sequência, quase um gol contra. Felipe Anderson cruzou rasteiro, e Enzo Díaz mandou para escanteio com muito perigo.

O Verdão seguia com mais posse de bola e também mais efetivo na frente. Felipe Anderson e Estêvão eram os mais acionados pelo lado alviverde. Ao mesmo tempo, o Tricolor tentava se aproveitar de algum vacilo no meio-campo palmeirense para puxar o contra-ataque. Oscar tentou ao sair cara a cara com Weverton, mas o goleiro salvou.

Já com Vitor Roque em campo, o Verdão conseguiu encurralar o São Paulo um pouco mais. E foi no fim, com raça, que o Tigrinho foi às redes e levou os quase 30 mil palmeirenses à loucura. Após jogada individual na esquerda, o camisa 9 pegou rebote de Felipe Anderson e mandou para o fundo do gol. Após revisão do VAR, o gol foi confirmado e garantiu a vitória alviverde.

O que vem por aí?

Agora, tanto Palmeiras quanto São Paulo viram a chave e voltam suas forças para a disputa da Libertadores, no meio da semana. Na quinta-feira (15), às 19h, o Verdão, já classificado e que tem 100% de aproveitamento na competição continental, recebe o Bolívar, no Allianz Parque, pelo Grupo G. Um dia antes, o Tricolor enfrenta o Libertad, às 21h30, no Morumbis, pelo Grupo D. Os jogos são válidos pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos.

Foto: Marcello Zambrana/AGIF

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 x 0 SÃO PAULO

8ª rodada — Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo, 11 de maio de 2025, às 17h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Barueri, em Barueri-SP;

⚽ Gols: Vitor Roque (49' 2ºT / PAL)

🟨 Cartões amarelos: Piquerez (PAL); Ruan (SAO)

🟥 Cartão vermelho: Maxi Cuberas (auxiliar) (SAO) e Abel Ferreira (PAL)

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno (Raphael Veiga), Richard Ríos (Felipe Anderson) e Allan (Lucas Evangelista); Paulinho (Maurício), Estêvão (Vitor Roque) e Flaco López.

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Ferraresi, Ruan Tressoldi, Alan Franco e Wendell (Enzo Díaz); Alisson, Marcos Antônio (Pablo Maia) e Matheus Alves (Oscar); Cédric Soares (Lucas Ferreira), Ferreira (Luciano) e André Silva.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein;

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo e Michael Stanislau.